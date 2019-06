Paccheri con calamari in umido

cosacucino.myblog

(Di giovedì 20 giugno 2019)coninRICETTA DI Grazia Mascellaro In una pentola ho fatto dorare con olio evo un trito di aglio e cipolla. Ho aggiunto i(600gr) puliti e tagliati ad anelli a fiamma alta e dopo 2 minuti ci ho aggiunto il vino bianco e lasciato sfumare per 6/7 min. Poi ho abbassato la fiamma e ho unito mezza bottiglia di passata di pomodoro e 4/5 pomodori datterini tagliati a cubetti. Ho aggiustato di sale, un pizzico di pepe e tanto prezzemolo tritato. Continuata la cottura per 15 min. Agli ultimi minuti di cottura ci ho unito qualche oliva( verdi o taggiasche) e capperi. Si possono mangiare con i crostini di pane come piatto unico oppure con i

