Live in Modena Quaranta anni di grandi concerti in una mostra

Maltempo Modena : si alza il Livello del torrente Tiepido - chiuso il ponte di strada Curtatona : A Modena, a causa dell’innalzamento del livello del torrente Tiepido è stata interrotta la circolazione in strada Curtatona. Dopo le intense piogge della giornata di domenica 26 maggio, continuate anche nella giornata di lunedì 27, l’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile ha infatti diramato lo stato di allerta arancio per criticità idraulica. Sono pertanto attivi il Centro unico di Protezione civile a Marzaglia ...

Live Giro d’Italia 2019 - Ravenna-Modena in DIRETTA : Elia Viviani - è la tua occasione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA DECIMA TAPPA Ravenna-Modena La classifica generale dopo la prima settimana – Percorso, altimetria e favoriti della settima frazione – L’elenco dei paesi attraversati dalla tappa – Vincenzo Nibali e il giorno di riposo – Tutte le puntate de “La Fagianata del Magro” – La programmazione televisiva della giornata Buon pomeriggio amici di OA ...

Live Giro d’Italia 2019 - Decima tappa Ravenna-Modena in DIRETTA : orario - canale tv - streaming e programma : Dopo il giorno di riposo, il Giro d’Italia torna a percorrere le strade del nostro Paese con la Decima tappa, che va da Ravenna a Modena per complessivi 145 km: cronometro escluse, è la terza più corta frazione della Corsa Rosa dopo la già svolta quinta e la quattordicesima, in programma venerdì. Si riparte da una classifica che vede al comando Valerio Conti, uno dei protagonisti della fuga bidone della sesta tappa che ha portato lui e gli ...

Live Perugia-Modena volley 1-2 - Gara-5 Semifinale in DIRETTA : scontro tremendo - tutto o niente! Umbri avanti nel quarto set : 16-15 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia.-Modena, Gara-5 della Semifinale scudetto di volley maschile. tutto o niente, win or go home: chi vince questa partita si qualifica alla finale per il tricolore dove affronterà Civitanova, chi perde dovrà fare le valigie e dire addio ai sogni di gloria. Si preannuncia grande spettacolo al PalaBarton del capoluogo umbro dove i Campioni d’Italia non perdono durante i playoff addirittura dal ...

Live Perugia-Modena volley 1-2 - Gara-5 Semifinale in DIRETTA : scontro tremendo - tutto o niente! Gialloblù devastanti nel finale del terzo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia.-Modena, Gara-5 della Semifinale scudetto di volley maschile. tutto o niente, win or go home: chi vince questa partita si qualifica alla finale per il tricolore dove affronterà Civitanova, chi perde dovrà fare le valigie e dire addio ai sogni di gloria. Si preannuncia grande spettacolo al PalaBarton del capoluogo umbro dove i Campioni d’Italia non perdono durante i playoff addirittura dal ...

Live Perugia-Modena volley 1-1 - Gara-5 Semifinale in DIRETTA : scontro tremendo - tutto o niente! Rimonta stellare degli umbri nel secondo set! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia.-Modena, Gara-5 della Semifinale scudetto di volley maschile. tutto o niente, win or go home: chi vince questa partita si qualifica alla finale per il tricolore dove affronterà Civitanova, chi perde dovrà fare le valigie e dire addio ai sogni di gloria. Si preannuncia grande spettacolo al PalaBarton del capoluogo umbro dove i Campioni d’Italia non perdono durante i playoff addirittura dal ...

Live Perugia-Modena volley 0-1 - Gara-5 Semifinale in DIRETTA : scontro tremendo - tutto o niente! Emiliani di nuovo in fuga : 7-12 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia.-Modena, Gara-5 della Semifinale scudetto di volley maschile. tutto o niente, win or go home: chi vince questa partita si qualifica alla finale per il tricolore dove affronterà Civitanova, chi perde dovrà fare le valigie e dire addio ai sogni di gloria. Si preannuncia grande spettacolo al PalaBarton del capoluogo umbro dove i Campioni d’Italia non perdono durante i playoff addirittura dal ...

Live Perugia-Modena volley - Gara-5 Semifinale in DIRETTA : scontro tremendo - tutto o niente! Zaytsev sfida Leon! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia.-Modena, Gara-5 della Semifinale scudetto di volley maschile. tutto o niente, win or go home: chi vince questa partita si qualifica alla finale per il tricolore dove affronterà Civitanova, chi perde dovrà fare le valigie e dire addio ai sogni di gloria. Si preannuncia grande spettacolo al PalaBarton del capoluogo umbro dove i Campioni d’Italia non perdono durante i playoff addirittura dal ...

Live Modena-Perugia 3-0 volley - Gara-4 Play-off in DIRETTA : dominio dei Canarini - si decide tutto a gara-5 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, Gara-4 delle semifinali scudetto di volley maschile. Al PalaPanini si gioca un incontro fondamentale per le sorti dell’intera serie: i padroni di casa sono obbligati a vincere per guadagnarsi il diritto di disputare la bella di spareggio, gli ospiti vanno a caccia del successo che vale la qualificazione all’atto conclusivo del campionato. Si preannuncia grande spettacolo nel ...

Live Modena-Perugia 3-0 volley - Gara-4 Play-off in DIRETTA : dominio dei Canarini - si decide tutto a gara-5 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, Gara-4 delle semifinali scudetto di volley maschile. Al PalaPanini si gioca un incontro fondamentale per le sorti dell’intera serie: i padroni di casa sono obbligati a vincere per guadagnarsi il diritto di disputare la bella di spareggio, gli ospiti vanno a caccia del successo che vale la qualificazione all’atto conclusivo del campionato. Si preannuncia grande spettacolo nel ...

Live Modena-Perugia 2-0 volley - Gara-4 Play-off in DIRETTA : Canarini indemoniati - a un set dalla bella! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, Gara-4 delle semifinali scudetto di volley maschile. Al PalaPanini si gioca un incontro fondamentale per le sorti dell’intera serie: i padroni di casa sono obbligati a vincere per guadagnarsi il diritto di disputare la bella di spareggio, gli ospiti vanno a caccia del successo che vale la qualificazione all’atto conclusivo del campionato. Si preannuncia grande spettacolo nel ...

Live Modena-Perugia 1-0 volley - Gara-4 Play-off in DIRETTA : i Canarini schiacciano i Block Devils nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, Gara-4 delle semifinali scudetto di volley maschile. Al PalaPanini si gioca un incontro fondamentale per le sorti dell’intera serie: i padroni di casa sono obbligati a vincere per guadagnarsi il diritto di disputare la bella di spareggio, gli ospiti vanno a caccia del successo che vale la qualificazione all’atto conclusivo del campionato. Si preannuncia grande spettacolo nel ...

Live Modena-Perugia volley - Gara-4 Play-off in DIRETTA : semifinale da brividi - i Block Devils vogliono chiudere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, Gara-4 delle semifinali scudetto di volley maschile. Al PalaPanini si gioca un incontro fondamentale per le sorti dell’intera serie: i padroni di casa sono obbligati a vincere per guadagnarsi il diritto di disputare la bella di spareggio, gli ospiti vanno a caccia del successo che vale la qualificazione all’atto conclusivo del campionato. Si preannuncia grande spettacolo nel ...

Live Modena-Perugia volley - Gara-4 Play-off in DIRETTA : canarini per allungare la serie - umbri per chiuderla : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, Gara-4 delle semifinali scudetto di volley maschile. Al PalaPanini si gioca un incontro fondamentale per le sorti dell’intera serie: i padroni di casa sono obbligati a vincere per guadagnarsi il diritto di disputare la bella di spareggio, gli ospiti vanno a caccia del successo che vale la qualificazione all’atto conclusivo del campionato. Si preannuncia grande spettacolo nel ...