Il Var in Premier League non deciderà sulla posizione dei portieri nei rigori

Novità in Premier League : episodi Var saranno trasmessi su schermi stadio - ma non per tutti… : Dalla prossima stagione anche la Premier League utilizzerà la Var. Ma la Novità importante riguardante la tecnologia, rispetto a quanto già visto, riguarda l’utilizzo. Gli episodi che saranno rivisti dagli arbitri a bordo campo, infatti, verranno proiettati anche sugli schermi presenti allo stadio, in modo che gli spettatori possano comprendere le decisioni dei direttori di gara. Lo hanno deciso oggi i club di Premier, anche se ai ...

La Premier valuta di comunicare ai fan le decisioni Var via app : Premier League Var – I club della Premier League sono stati aggiornati sui piani per l’introduzione del Video Assistant Referees (VAR) nel massimo torneo calcistico inglese a partire dalla nuova stagione. Un aggiornamento che include anche le comunicazioni all’interno dello stadio, in particolare quando c’è un chiaro ritardo all’interno del match dovuto al VAR, e […] L'articolo La Premier valuta di comunicare ai fan ...

Cresce l'ipotesi Casellati premier Carta del Colle per arriVare al 2020 : Nel Palazzo si ragiona sui possibili sviluppi politici dopo le elezioni europee di domenica scorsa. La domanda è che fare se la maggioranza gialloblu dovesse implodere, ovviamente non sul caso Rixi (di fatto già archiviato) ma magari sui provvedimenti... Segui su affaritaliani.it

Juventus - il nuovo tecnico potrebbe arriVare dalla Premier : Sarri in pole (RUMORS) : Terminata l'era Allegri, la Juventus oggi giocherà l'ultima di campionato con la Sampdoria a Marassi, mentre la società è impegnata nella ricerca del nuovo allenatore. I nomi accostati al club di Agnelli sono molteplici e alcuni come Jürgen Klopp e Josep Guardiola sembrerebbero solo dei sogni, altri come Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino e Maurizio Sarri sarebbero più raggiungibili. I papabili Simone Inzaghi avrebbe rifiutato il rinnovo del ...

Commercio - dietrofront Cina su intesa con Usa. Trump : “Vice premier Pechino sta venendo qui per troVare un accordo” : L’annuncio di Donald Trump da oggi diventa realtà: gli Stati Uniti hanno notificato l’aumento dei dazi dal 10% al 25% nei confronti di 200 miliardi di dollari prodotti importati dalla Cina. Tutto ufficiale e pubblicato Federal Register, l’omologo della Gazzetta Ufficiale. Ma proprio da Pechino arriva un’altra decisione: marcia indietro su quasi tutti i punti dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti. Una notizia data in ...

Il Regno Unito parteciperà alle Europee. Il vicepremier : "Non c'è tempo per approVare l'accordo Brexit" : “Non c’è più tempo”. Il Regno Unito parteciperà alle elezioni europee di fine maggio. Lo ha annunciato il vicepremier David Lidington, spiegando che non esistono più margini temporali per approvare l’accordo tra Londra e Bruxelles entro il 23 maggio, la data in cui si celebreranno le votazioni per il rinnovo del Parlamento europeo nel Regno Unito.Secondo Sky News, il ministro ha sottolineato ...

Fifa 19 : Vardy è il POTM di aprile della Premier League! Sbc disponibili! : Jamie Vardy è il vincitore del POTM di aprile della Premier League! Il giocatore del Leicester si è aggiudicato il premio Player of the Month superando la concorrenza di: Hazard Henderson Laporte Long Ayoze Perez Salah Wood Il vincitore del POTM di aprile della Premier League, come accaduto in passato, ha adesso ricevuto una speciale card […] L'articolo Fifa 19: Vardy è il POTM di aprile della Premier League! Sbc disponibili! proviene da ...