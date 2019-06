Il fenomeno Ed Sheeran spiegato a un genitore

vanityfair

Ogni tanto ce lo siamo chiesti anche noi: ma come è possibile che in un mondo di cantanti e band che vivono di streaming, social media, moda, scandali, beat tamarri e corpi esposti in ogni situazione, possa essersi fatto largo un ragazzo che (apparentemente) sembra uno chiunque, col viso simpatico e i capelli rosso fuoco che lo fanno assomigliare pericolosamente ad un incrocio tra uno hobbit (per il cui film ha scritto uno dei temi) e un leprecauno (lo gnomo delle leggende irlandesi)? Parliamo di un tizio che si presenta sui palchi con la chitarra acustica e la camicia a scacchi, che in pochi anni è passato dai club agli stadi (tutti sold-out in ...