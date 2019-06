Formula 1 – I piloti diventano calciatori | da Leclerc a Ricciardo | tutti in campo per

Formula 1 – La penalità di Vettel ed il lavoro dei commissari - Jean Todt schietto : “i piloti sono i primi a chiedere che vengano rispettate le regole” : Jean Todt, i commissari della Formula 1 e le regole da rispettare: le parole dell’ex ferrarista dopo il caos nato per la penalizzazione di Vettel a Montreal E’ passata più di una settimana dalla gara di Formula 1 di Montreal, i piloti si preparano adesso a sfidarsi in Francia, ma ancora si discute della penalità inflitta a Vettel a pochi giri dal termine del Gp del Canada, che ha impedito al tedesco di festeggiare per la sua ...

Le Mans : Formula Medicine e la preparazione dei piloti : Grande spiegamento di forze a Le Mans per lo staff di Formula Medicine, che si appresta ad affrontare una 24 Ore non stop dietro le quinte. Quello della maratona francese è un appuntamento importante per la struttura del dottor Riccardo Ceccarelli, presente sul circuito della Sarthe fin dal 1996, all’epoca al seguito di Michele Alboreto […] L'articolo Le Mans: Formula Medicine e la preparazione dei piloti sembra essere il primo su ...

Formula 1 – Hamilton sempre più lontano - la vittoria di Montreal fa volare Lewis : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Canada : Un Gp del Canada infuocato questa sera a Montreal: Vettel trionfa ma viene penalizzato, ne approfitta per festeggiare Hamilton. La nuova classifica piloti La gara di questa sera a Montreal, valido per il settimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1 ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi Ferrari. Vettel, ormai ad un passo da una vittoria quasi certa, è stato penalizzato di 5 secondi per una manovra scorretta in pista, ...

CLASSIFICA Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori : i 'numeri 0' della stagione : CLASSIFICA FORMULA 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran premio del Canada 2019, che si svolgerà oggi a Montreal, oggi 9 giugno 2019.

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori : Ricciardo - la crisi continua : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran premio del Canada 2019, che si svolgerà oggi a Montreal, oggi 9 giugno 2019.

Formula 1 – Adrenalina Vettel - Hamilton maschera la delusione - Leclerc sorride a metà : le parole dei piloti dopo le qualifiche del Canada : Vettel felice per la pole position in Canada, Hamilton prova a mascherare la delusione, Leclerc sorride a metà dopo il terzo posto: le dichiarazioni dei piloti dopo le qualifiche del Canada La Ferrari batte un colpo, quasi due. Sebastian Vettel si prende la pole position al termine delle qualifiche del Canada chiudendo davanti a Lewis Hamilton, beffato nell’ultimo giro utile. Terzo posto per Charles Leclerc pronto a mettere pressione ...

Dentro ai caschi dei piloti della Formula1 : Martin e Luis Aversa, 63 anni insieme, sono i due fratelli italiani che vestono le teste dei piloti di Formula 1. E non solo. Da loro sfilano pure decine di piloti di Formula 2, Formula 3 e karting. Hp77 è il nome del sofisticatissimo casco che hanno progettato e prodotto per Hamilton, Leclerc, Gros

Formula 1 – Hamilton allunga grazie alla vittoria di Monaco - Vettel supera Verstappen : la nuova classifica piloti : Hamilton si conferma leader del Mondiale, Vettel balza al terzo posto: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Monaco La vittoria del Gp di Monaco regala a Lewis Hamilton un importante allungo nella classifica piloti. Il britannico della Mercedes si conferma leader del Mondiale, davanti al suo compagno di squadra Bottas. Il secondo posto di Vettel, grazie alla penalizzazione di Verstappen, scivolato quarto, regala al tedesco della Ferrari ...

Formula 1 – Hamilton dedica il successo a Lauda - Vettel sorride - Bottas deluso : le parole dei piloti dopo la gara di Montecarlo : Hamilton vince e dedica il successo a Lauda, Vettel torna a sorridere, Bottas deluso: le parole dei primi 3 piloti dopo la gara di Montecarlo Ancora una vittoria per la Mercedes a Montecarlo, ma questa volta nessuna doppietta. Lewis Hamilton domina la gara di Montecarlo nonostante qualche difficoltà nel finale, con Verstappen che ha tentato in tutti i modi di superarlo. L’olandese ha chiuso secondo, ma a causa di una penalizzazion è ...

Formula 1 – Hamilton euforico - Bottas deluso - Verstappen sorride : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Montecarlo : Lewis Hamilton entusiasta per la pole, Bottas deluso per la ‘beffa’ nel finale, Verstappen si gode il terzo posto: le parole dei piloti dopo le qualifiche di Montecarlo Ancora una volta, quando conta davvero, è la Mercedes a dettare legge. dopo la buona prova di Leclerc nelle Fp3 che aveva fatto ben sperare in vista delle qualifiche, il giovane monegasco è rimasto fuori addirittura al Q1, a causa di un incredibile errore di ...

Formula 1 - Scuderie e piloti ricordano Niki Lauda - FOTO GALLERY : A pochi giorni dalla scomparsa di Niki Lauda piloti e team di Formula 1 hanno voluto ricordare il campione austriaco. Alcune Scuderie hanno modificato le livree delle proprie monoposto, applicando anche delle grafiche personalizzate ai motorhome in occasione del weekend di gara di Monte Carlo. Come da tradizione, per il Gran Premio di Monaco quasi tutti i piloti si sono presentati nel Principato con dei caschi con grafiche esclusive, alcune ...

E’ morto Niki Lauda : Formula 1 a lutto - addio ad uno dei più grandi piloti della storia : Niki Lauda ci ha lasciati nella notte, “circondato dalla famiglia” come recita la nota che ha annunciato oggi il decesso dell’ex pilota addio a Niki Lauda, leggenda della Formula Uno con la passione del volo. Il campione, considerato tra i migliori piloti di sempre, si è spento i “pacificamente nel sonno lunedì circondato dalla famiglia“. Ad annunciarlo una portavoce della famiglia. “I suoi risultati ...

È morto Niki Lauda - leggenda della Formula 1 : addio a uno dei più grandi piloti di sempre : Aveva 70 anni. La famiglia: "Con profonda tristezza, annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua...

