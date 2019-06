F1 | GP Francia 2019 | numeri | statistiche e curiosità Schumacher il pilota più vincente

Valtteri Bottas - GP Francia 2019 : “Non sapremo mai se la manovra di Seb sia stata intenzionale - io sono un pilota e non un commissario” : Valtteri Bottas arriva al GP di Francia con parecchi sassolini dalla scarpa da togliersi, certamente il suo morale non è dei più rosei dopo le ultime apparizioni piuttosto opache che hanno rapidamente affievolito le sue speranza di titolo mondiale. Il compagno di squadra Lewis Hamilton è capace di mantenere una enorme costanza, non regalando mai nulla, e come ha dimostrato Nico Rosberg l’unico modo di batterlo è riuscire a reggere a un ...

Sebastian Vettel F1 - GP Francia 2019 : “Il ricorso? Avremo nuove prove. Mi auguro che le novità sulla Ferrari funzionino” : Una conferenza stampa decisamente particolare quella di Sebastian Vettel, alla vigilia del GP di Francia 2019, ottava prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Le Castellet la Ferrari cercherà di interrompere l’egemonia della Mercedes, vittoriosa nei primi sette round. Tuttavia i pensieri del teutonico sono ancora alla gara precedente, a Montreal (Canada). La penalizzazione di 5″ che lo ha privato del successo, a vantaggio del ...

Scherma - Europei 2019 : amaro quarto posto per le sciabolatrici - sconfitte ancora dalla Francia : Le azzurre si devono accontentare del quarto posto nella gara a squadre della sciabola agli Europei 2019 di Scherma. A Düsseldorf (Germania) si ripete il copione della scorsa edizione, con l’Italia sconfitta nella finale per il bronzo dalla Francia, che questa volta ha prevalso con il punteggio di 45-42. Il quartetto azzurro formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia vede sfumare all’ultimo la medaglia, in un ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : i fiorettisti battono la Russia e sono di BRONZO! Le sciabolatrici sotto 15-20 con la Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42: Italia-Francia 23-25 17.41: Ora Gregorio contro Queroli 17.41: si chiude il quinto assalto: Italia-Francia 22-25 17.40: Parata e risposta Criscio. Italia-Francia 22-24 17.40: Italia-Francia 21-24 Doppia stoccata di Criscio 17.40: Italia-Francia 19-24 17.39: Italia-Francia 18-24 17.39: Italia-Francia 17-23 17.38: Italia-Francia 17-22 17.38: Italia-Francia 17-21 17.37: Ora Criscio contro ...

Judo - Europei 2019 : i favoriti gara per gara. Presenti tutte le stelle del panorama continentale - Francia e Georgia sognano in grande : Ormai è tutto pronto a Minsk per l’inizio dei Campionati Europei 2019 di Judo, valevoli anche per gli European Games. La rassegna continentale vedrà 400 atleti provenienti da 49 Nazioni sfidarsi per le medaglie e per accumulare punti fondamentali nel ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Andiamo ad analizzare di seguito i favoriti della vigilia per tutte le 14 categorie di peso in programma. -48 kg femminili La ...

GP Francia 2019 : gli orari del weekend in TV : Il GP di Francia, ottava gara del Mondiale 2019 di F1, sarà in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) da giovedì 20 a domenica 23 giugno.Il weekend prende il via oggi, giovedì, alle alle 15.00, con le prime parole dei piloti in conferenza stampa, con Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing), Romain Grosjean (Haas),

F1 - GP Francia 2019 : nuova ala anteriore per la Ferrari! Aggiornamento importante - la Rossa vuole vincere : La Ferrari ha portato un’importante novità tecnica a Le Castellet dove nel weekend si correrà il GP Francia 2019, tappa del Mondiale F1. I tecnici del reparto corse sono riusciti a realizzare una nuova ala anteriore che debutterà in terra transalpina, si tratta di una modifica importante con la quale si spera di rilanciare definitivamente la vettura e di lottare per la vittoria in una stagione fino a questo momento avara di ...

F1 - GP Francia 2019 : Ferrari alla ricerca del primo squillo stagionale su una pista molto completa - Hamilton prova a fuggire in classifica : L’ottavo round stagionale del Mondiale di Formula 1 è ormai alle porte, con il circus che prosegue il tour europeo dal 21 al 23 giugno a Le Castellet per la sessantesima edizione del Gran Premio di Francia. Dopo una pausa di dieci stagioni, l’anno scorso il GP transalpino è rientrato nel calendario del campionato di F1 con una nuova configurazione del tracciato Paul Ricard molto più sicura del passato. Si preannuncia un fine ...

Mondiali femminili Gruppo F : Francia 2019 analisi e pronostico : Mondiali femminili Francia 2019 Gruppo F: il pronostico e l’analisi su Stati Uniti, Svezia, Cile e Thailandia.Va in scena oggi alle ore 21:00 l’ultimo atto del Gruppo F dei Mondiali femminili Francia 2019. L’analisi e il pronostico di Stati Uniti, Svezia, Cile e Thailandia.Analizziamo la situazione del Gruppo F: Gli Stati UnitiGli Stati Uniti d’America sono primi, a pari punti con la Svezia, a 6 punti. L’ultima ...

Mondiali femminili Gruppo E : Francia 2019 analisi e pronostico : Mondiali femminili Francia 2019 Gruppo E: il pronostico e l’analisi su Olanda, Canada, Camerun e Nuova Zelanda.Va in scena oggi alle ore 18:00 l’ultimo atto del Gruppo E dei Mondiali femminili Francia 2019. L’analisi e il pronostico di Olanda, Canada, Camerun e Nuova Zelanda.Analizziamo la situazione del Gruppo E: L’OlandaL’ Olanda è prima in virtù del maggior numero di gol fatti. Praticano un buon gioco e hanno ottime ...

F1 in tv - GP Francia 2019 : orari - programma - dirette Sky e TV8 : Questo pomeriggio scatterà, con la consueta conferenza stampa dei piloti, il GP di Francia valido come ottavo appuntamento del Mondiale 2019 di F1, che avrà luogo sul Paul Ricard a Le Castellet per la diciassettesima volta della sua storia e la seconda consecutiva dopo il rientro dell’anno scorso. La recente corsa canadese ha in qualche modo ravvivato la monotonia di questo inizio di stagione, con una Ferrari apparsa in crescita forse ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : due successi all’esordio per le azzurre - a punteggio pieno anche Russia - Francia e Australia : Si è aperta nel miglior modo possibile l’avventura della Nazionale italiana ai Mondiali 2019 di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam (Olanda). Nel torneo femminile il quartetto azzurro formato da Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli e Giulia Ciavarella si trova di fronte il complicatissimo compito di difendere il titolo conquistato a sorpresa lo scorso anno, ma ha dimostrato di non avvertire particolarmente la ...

F1 - GP Francia 2019 : il circuito di Le Castellet ai raggi X. Presenti due rettilinei - ma la Ferrari può soffrire nel “misto” : Mancano ormai solo poche ore all’avvio ufficiale del GP di Francia, ottavo round del Mondiale, dove le vetture della F1 torneranno a sfrecciare lasciandosi alle spalle il caotico appuntamento canadese che potrebbe però anche non essersi ancora concluso del tutto, vista l’istanza di revisione presentata dalla Ferrari alla FIA nei giorni scorsi. Il Paul Ricard è un tracciato apparentemente agli antipodi rispetto a quello ...

GP Francia 2019 : Ferrari tra passato e aspettative : Il 60° GP di Francia va in scena questo fine settimana al Circuit Paul Ricard. Si tratta dell'ottava gara del 2019, mentre per il circuito è l'edizione #16. Quella francese è una corsa la cui storia riporta indietro agli albori del motorsport. Il Grand Prix de France del 1906 fu infatti il primo Gran Premio