De Magistris a Rai Radio uno | “Preferisco non guardare la conferenza di Sarri | non ha

(Di giovedì 20 giugno 2019) Il sindaco di Napoli e grande tifoso partenopeo Luigi De, ospite della trasmissione di Rai1 Un Giorno da Pecora, ha commentato l’approdo di Mauriziosulla panchina della Juventus: ”La presentazione dialla Juve oggi, nel giorno del mio compleanno? Grazie, alé, ‘un giorno all’improvviso’… Ma visto che oggi è il mio compleanno, per quanto possibile voglio mantenere più leggera la mia giornata quindi mi sono rifiutato di vedere la. Dalle dichiarazioni fatte oggi mi sembra che la scelta difosse studiata da molto tempo, non mi pare una cosa così, all’improvviso”.ha anche detto che gli eventuali fischi dei tifosi del Napoli saranno un ”atto d’amore”. ”Questo è interpretabile…ognuno la può pensare come vuole”. Lei però non lo fischierà. ”No. Sarò indifferente.” Leggi anche : Dazn amplia il suo pacchetto, accordo per due ...

