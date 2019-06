Temptation Island 2019 | Prima Puntata Con Colpo di Scena!

uominiedonnenews

(Di mercoledì 19 giugno 2019): durante la, avverranno una serie di colpi di scena incredibili. Curiosi di saperne di più? Allora seguiteci nel succulento racconto!: lasi prospetta carica di adrenalina. I telespettatori sono pronti per conoscere a fondo quali saranno le sei coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti! Sei coppie a, una è già in crisi! La grande attesa sta per finire. Lainaugurale di, in versione classica e non Vip, è in programma lunedì 24 giugno inserata su Canale 5. Slittamento di una settimana rispetto alla data prevista, ma in compenso si parte con il botto. Come anticipa infatti il portale Davidemaggio.it sono bastate poche ore nel villaggio sardo del Resort Is Morus Relais (a Santa Margherita di Pula) ad una coppia per chiedere un confronto immediato ...

TemptationITA : Da lunedì 24 giugno andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la sesta e nuova edizione di #TemptationIsland! Per… - trash_italiano : - Grande Fratello Vip con Signorini - Amici Vip - Giochi Senza Frontiere con Ilary Blasi - Temptation Island Vip Settembre is coming ?? - Ae81634579 : E una floire molto importante che e cosi vicino pero e molto molto lontano da me -temptation island:Desidero me, Amore mio -