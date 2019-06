L' Onu vuole aprire un' inchiesta sul principe saudita Bin Salman per la morte di Khashoggi

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il segretario generale dell’Onu dovrebbe avviare un’indagine penale internazionale sulladel giornalistaJamal: l’invito arriva dalla rappresentante delle Nazioni Unite, Agnes Callamard, che dopo 6 mesi di indagini ha reso pubblico il rapporto sull’omicidio del giornalista, accusando apertamente ilMohamed Bindi essere uno dei responsabili. L’esperta Onu chiede anche sanzioni contro ilereditario.“L’Arabiaè responsabile delladi, vittima di un’esecuzione arbitraria”, ha affermato la Callamard. La posizione delle Nazioni Unite si basa su “prove concrete” che indicano come responsabili “alti funzionari sauditi, tra cui ilerede al trono Mohammed Bin”. “Bisogna sanzionare il...

