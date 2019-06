Groenlandia e cambiamenti climatici | la slitta viaggia sull' acqua invece che sul ghiaccio

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Lasta subendo danni tremendi dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale. Proprio in queste ore sta girando sul web una foto che, see prime può sembrar simpatica, in realtà rivela una situazione drammatica. I cani trainano lasulquasi completamente disciolto, e sembrano correre. La foto è stata scattata il 13 giugno, ma ora è diventata virale e sta richiamando l'attenzione degli esperti. La foto del cambiamento climatico I cani trainano la, mentre ilè praticamente invisibile. Sembrerà un'immagine suggestiva, ma in realtà è il drammatico segnale del cambiamento climatico ormai inarrestabile. La foto è stata scattata a nord-est delil 13 giugno, da un team di ricerca dell'Istituto Meteorologico danese che doveva riprendere alcune attrezzature. Come si è soliti fare in quei luoghi, si sono mossi ...

me4climate : RT @ReteClima: ?? In Groenlandia il ghiaccio si scioglie con un mese di anticipo?? Non è un caso, non è fatalità. Sono le conseguenze dei #C… - CO2web : RT @ReteClima: ?? In Groenlandia il ghiaccio si scioglie con un mese di anticipo?? Non è un caso, non è fatalità. Sono le conseguenze dei #C… - elena_ranocchia : RT @ReteClima: ?? In Groenlandia il ghiaccio si scioglie con un mese di anticipo?? Non è un caso, non è fatalità. Sono le conseguenze dei #C… -