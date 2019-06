A che punto è la partita sulla riforma delle Autonomie

agi

(Di mercoledì 19 giugno 2019) All'ultimo consiglio federale Matteo Salvini è stato netto: le priorità sono la flat tax e l'autonomia. "Con Zaia, Fontana, Fedriga e Fugatti mi sento e confronto quasi tutti i giorni, gli sciacalli si mettano l'animo in pace: in Lega dedichiamo il nostro tempo a lavorare, non a litigare", ha tagliato corto qualche giorno fa il vicepremier della Lega. Nei gruppi parlamentari del partito di via Bellerio non si nasconde però che i veneti siano in fibrillazione. "Salvini vuol far partire il tavolo ma serve un negoziato, occorre tempo mentre Luca Zaia vorrebbe tutto e subito. Intende portare a casa tutte e 23 le materie, ma è sbagliato arroccarsi", sottolineano le stesse fonti. In ogni caso il ministro dell'Interno potrebbe riportare il dossier già nel Consiglio dei ministri di domani. "L'obiettivo da realizzare è a portata di mano", ha spiegato ...

