Temptation Island | la De Filippi conferma | ' Una fidanzata ha perso la testa per un single'

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) Lunedì 24 giugno prenderà il via la nuova edizione di, ricca di colpi di scena sin dalle prime battute come rivelato da Maria Dedurante un intervista radiofonica. L’ideatrice del reality infatti, ha spoilerato un fatto clamoroso che i telespettatori vedranno nel corso della puntata d’esordio e che porterà una della coppie concorrenti a dirsi addio in tempi record. Una situazione alquanto inaspettata anche per gli autori del programma, rimasti basiti per quanto successo: ora ancor prima della messa in onda della puntata è caccia sul web al nome della coppia incriminata. Maria Derivela: ‘Dopo quattro ore unahalaper un’ E’ ancora mistero sul nome dei due fidanzati che già nel corso della prima puntata che andrà in onda il prossimo 24 giugno saranno protagonisti di un falò di confronto e al termine del quale si diranno ...

TemptationITA : Da lunedì 24 giugno andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la sesta e nuova edizione di #TemptationIsland! Per… - trash_italiano : - Grande Fratello Vip con Signorini - Amici Vip - Giochi Senza Frontiere con Ilary Blasi - Temptation Island Vip Settembre is coming ?? - FinchelLovers : Francesca e Gennaro saranno una delle coppie di Temptation Island VIP. #GF16 -