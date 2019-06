Secondo il CEO di Take-Two | la retrocompatibilità non avrà molto impatto sul mercato

eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019) Fin dalla sua introduzione su Xbox One da parte di Microsoft, laè da sempre stata una funzioneapprezzata dai fan e la recente conferma della sua presenza sulla nuova generazione di console (anche se al momento non ci sono molti dettagli in merito) ha reso felici decine di giocatori.Come riporta VG247, sembra però che non tutti siano d'accordo, come il CEO di-Two Strauss Zelnick. L'uomo ha infatti dichiarato durante una recente intervista, di non essere convinto sui suoi effetti e che nonun grandesul. Zelnick continua affermando che per lui bisognerebbe invece guardare ai porting, in manierasimile ai vecchi film in bianco e nero a cui viene aggiunto il colore anni dopo. conclude poi con la domanda:"Ma d'altra parte se non sei un cinefilo convinto, quanti vecchi film guardi nella tua vita?"Leggi altro...

