Per ricreare l’atmosfera della Hawaii in musica | come imparare a suonare l’Ukulele

laprimapagina

(Di martedì 18 giugno 2019) Ci sono periodi dell’anno in cui scatta in tutti la voglia di esotico, di vacanza, di mare, di sole, di

Laprimapagina : Per ricreare l’atmosfera della #Hawaii in #musica: come imparare a suonare #Ukulele - APIdal1946 : Galassi 'Alle #PMI serve nuova energia per lo sviluppo. La politica deve dare un segnale forte alle PMI manifatturi… -