Navigator | in 54mila a Roma per conquistare uno dei 3mila posti

Concorso Navigator - via al test : tre giorni di fuoco a Fiera di Roma per 54mila candidati : Al via oggi a Fiera di Roma il Concorso per i 54mila aspiranti navigator che hanno passato la prima fase di selezione. Dovranno rispondere ad un test composto da 100 domande a risposta multipla e solo 2980 di loro, alla fine, otterranno l'assunzione a navigator fino ad aprile 2021, il nuovo profilo professionale che orienterà al lavoro i beneficiari del reddito di cittadinanza.Continua a leggere

