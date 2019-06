Google lancia gli sms 2 0 | così sfida iMessage di Apple

Google rilancia : Home Mini in regalo a chi acquista un Pixel 3a : Google vuole continuare a spingere i nuovi arrivati, Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL, e così rilancia la promozione con Google Home Mini per chiunque ne acquisterà uno entro il 19 giugno 2019. L'articolo Google rilancia: Home Mini in regalo a chi acquista un Pixel 3a proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un ammazza zanzare da 20 euro che funziona con Google Home e Amazon Alexa : Xioami ha già lanciato sul mercato un paio di dispositivi ammazza zanzare e nelle scorse ore il produttore asiatico ha annunciato un nuovo modello della serie Yeelight L'articolo Xiaomi lancia un ammazza zanzare da 20 euro che funziona con Google Home e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Google lancia il suo nuovo device : Nest - l'assistente con display : A Google Home mancava qualcosa, che si potesse vedere e toccare. Per questo l’assistente di Google per la casa diventa simile a un mini tablet amplificando il suo potenziale con tutte le funzionalità che un display touchscreen aggiunge all'assistente virtuale. Si chiama Google Nest ed è pronto ad essere commercializzato in Italia (in pre-ordine dal 6 maggio su Google Store e acquistabile dal 12 giugno prossimo su Google Store e presso i ...

Bang & Olufsen lancia le nuove lussuose cuffie Beoplay H9 con tasto dedicato a Google Assistant : Bang & Olufsen ha lanciato una nuova versione delle lussuose cuffie Bluetooth Beoplay H9i con tecnologia di cancellazione del rumore L'articolo Bang & Olufsen lancia le nuove lussuose cuffie Beoplay H9 con tasto dedicato a Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google lancia il nuovo Google Shopping - con tante novità - e la pubblicità su Google Discover : Al Google Marketing Live 2019 è stato annunciato il nuovo Google Shopping, che sarà il centro dell'esperienza di acquisto, insieme a numerose possibilità per gli inserzionisti. L'articolo Google lancia il nuovo Google Shopping, con tante novità, e la pubblicità su Google Discover proviene da TuttoAndroid.

Google lancia nuove funzionalità per Google Chrome Canary : In occasione di Google I/O 2019 il colosso di Mountain View ha annunciato un paio di novità in arrivo su Google Chrome. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google lancia nuove funzionalità per Google Chrome Canary proviene da TuttoAndroid.

Google rilancia Android Q - versione 10 : ecco Dark Theme - nuova barra di navigazione e molto altro : Quale occasione migliore per Google di I/O 2019 per parlare di Android 10 e scoprire un po' le carte per far venire l'acquolina in bocca agli appassionati? L'articolo Google rilancia Android Q, versione 10: ecco Dark Theme, nuova barra di navigazione e molto altro proviene da TuttoAndroid.

Google rilancia sull'intelligenza artificiale. E arriva un nuovo smartphone Pixel low cost : Alla conferenza per gli sviluppatori I/O in California, Big G svela le novità per Assistant, già su un miliardo di dispositivi. E punta sull'evoluzione dei dispositivi connessi e della realtà aumentata

Master & Dynamic lancia nuove cuffie di fascia alta con Google Assistant integrato : Da Master & Dynamic arrivano delle nuove cuffie di fascia alta che si caratterizzano per un design curato sin nei minimi particolari e il supporto a Google Assistant L'articolo Master & Dynamic lancia nuove cuffie di fascia alta con Google Assistant integrato proviene da TuttoAndroid.

Google lancia Youtube nell'ecommerce : link per comprare i prodotti visti nei video : Sotto i filmati di Youtube che mostrano un prodotto, Google ora inserirà pubblicità dedicate che rimandano alla sua piattaforma Express, dove fare direttamente acquisti

Google lancia YouTube nell’ecommerce : link per comprare i prodotti visti nei video : Google Express (foto di Nicholas Hunt/Getty Images for Nyc Wff) Google ha iniziato a testare in sordina una nuova funzione sulla piattaforma di streaming video YouTube, che mostra i prezzi dei prodotti consigliati sotto i filmati riprodotti per facilitarne l’acquisto. I prezzi fanno riferimento ai prodotti disponibili sul marketplace Google Express, che verrà a breve inglobato nel servizio Google Shopping. Cliccando sui prezzi relativi ai ...

Dai nuovi Pixel a Android Q - tutte le novità che sta per lanciare Google : (Foto: Google) Quali sono le novità che potremmo attenderci dal prossimo Google I/O 2019 programmato dal 7 al 9 maggio prossimi? Mancano ormai circa 24 ore all’atteso appuntamento all’anfiteatro all’aperto Shoreline Amphitheatre proprio presso Mountain View e saranno svelate diverse novità in campo software e di prodotti. Le anticipazioni sono sopraggiunte in modo quasi torrenziale nelle ultime settimane, dunque è difficile che ...