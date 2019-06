Gianmarco e Erica stanno insieme? Bacio a sorpresa | Luca commenta | fan in delirio

Grande Fratello 2019 - la finale : Vince Martina Nasoni - Enrico Contarin secondo Gianmarco - Gennaro - Daniele - Francesca e Erica eliminati : E' stata la rivincita delle persone normali, il cuore vero del Grande Fratello 2019 . In una sedicesima edizione "De Andrè centrica" a Vincere è...

Erica del GF 2019 dimentica Gaetano Arena con Gianmarco Onestini? : Gaetano dimenticato da Erica del GF 16: lei e Gianmarco Onestini sempre più vicini Molti fedeli telespettatori del Grande Fratello, in questi giorni, hanno notato uno strano avvicinamento tra Erica Piamonte e Gianmarco Onestini. Difatti i due, ultimamente, sono sembrati essere molto complici e affiatati, tanto da far pensare a molti fan del padre di tutti i reality show che tra loro possa essere nato qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma ...

Gf - Gianmarco stuzzica Erica : "Fammi un bel massaggio" - : Francesca Ajello Gianmarco ed Erica sono sempre più vicini: i due concorrenti del Grande Fratello non perdono occasione per stuzzicarsi a vicenda. Cosa sta nascendo tra i due? Erica ha già dimenticato Gaetano? La giovane Piamonte è sempre più vicina a Gianmarco Onestini: i due concorrenti del Grande Fratello non perdono occasione per stare vicini e stuzzicarsi vicendevolmente. Non è la prima volta che il fratello dell'ex tronista ...

Gianmarco e Erica - i due ancora pericolosamente vicini : addio Gaetano? : Diretta Grande Fratello 2019, Erica e Gianmarco sempre più vicini: cosa succederà tra i due? Erica e Gianmarco del Grande Fratello sono sempre più vicini. Tra i due c’è una bella intensa, è innegabile, ma comunque Erica Piamonte non ha superato il limite della loro amicizia, soprattutto dopo quello che ha costruito con Gaetano Arena. […] L'articolo Gianmarco e Erica, i due ancora pericolosamente vicini: addio Gaetano? proviene da ...

Grande Fratello - Gianmarco e Erica si provocano : “Impastiamo insieme” : Erica e Gianmarco vicinissimi al Gf 16: ultime notizie dalla Casa Non sono passati inosservati alcuni atteggiamenti di Erica e Gianmarco avvenuti al Grande Fratello 2019. Spesso sono pericolosamente vicini: c’è sintonia, fra i due, peccato che Erica Piamonte abbia iniziato una frequentazione con Gaetano! Passano tanto tempo a punzecchiarsi a vicenda, ma questo non […] L'articolo Grande Fratello, Gianmarco e Erica si provocano: ...

Impastiamo insieme? Gianmarco Onestini e Erica Piamone flirtano : Gianmarco Onestini e Erica Piamonte sembrano essere sempre più vicini, l'amicizia tra i due concorrenti del Grande Fratello 16 si sta trasformando in altro? Impegnati a preparare la pizza, Onestini e la Piamonte si sono stuzzicati. “Impastiamo insieme?”, ha chiesto uno all’altra, intonando poco dopo le note della celebre musica che ha fatto da colonna sonora per il film Ghost. La simpatia tra i due ragazzi non è passata inosservata e, anche ...

Grande Fratello - cosa c'è tra Erica e Gianmarco? - : Alessandro Pagliuca Dopo la delusione con Gaetano, sembra che Erica vada particolarmente d'accordo con Gianmarco, che ci sia del tenero tra i due? Per Erica Piamonte non deve essere stato facile superare le incomprensioni con Gaetano Arena restando chiusa dentro la casa del Grande Fratello. Il 22enne, con cui era nata una forte passione, ha rivelato ai suoi coinquilini (e a tutta Italia) dettagli intimi e pruriginosi del loro ...

Grande Fratello 2019 - Erica Piamonte si consola con Gianmarco Onestini dopo Gaetano? «Dimmi che donna vuoi» : Per Erica Piamonte non deve essere stato facile superare le incomprensioni con Gaetano Arena restando chiusa dentro la casa del Grande Fratello. Il 22enne, con cui era nata una forte passione, ha...

GF 16 - Erica parla con Gianmarco sui baci con Gaetano : 'Mi ha sbaciucchiato stanotte' : L'avvicinamento tra Erica Piamonte e Gaetano Arena nella Casa del Grande Fratello, si fa sempre più concreto. La ragazza, infatti, ha raccontato a Gianmarco Onestini che tra lei e il compagno d'avventura ci sono stati dei baci a stampo la notte scorsa, e che lui sarebbe andato anche oltre se non l'avesse fermato. Il modello sembra aver preso il posto di Gennaro Lillio nel cuore della bella toscana, e chissà che non siano proprio questi due ...

Gf - Gianmarco Onestini è attratto da Erica Piamonte : C'è del tenero tra Erica Piamonte e Gianmarco Onestini ? I due gieffini sembrano aver instaurato un rapporto basato sull'attrazione e la complicità. Ma per quale motivo il loro legame non è emerso nel ...

Gianmarco e Erica nuova coppia al Gf? “Non fare queste cose - pazzo!” : Nuovo amore nella Casa del Grande del Fratello 2019? Gianmarco ed Erica vicinissimi C’è del tenero fra Erica e Gianmarco del Gf 16? Negli ultimi giorni i due si sono avvicinati molto. A sorpresa. Si sono spesso confidati, ma non avevano mai dimostrato di piacersi per una ragione precisa: lui era cotto di Ivana Icardi […] L'articolo Gianmarco e Erica nuova coppia al Gf? “Non fare queste cose, pazzo!” proviene da Gossip e ...