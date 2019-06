Roma | Totti | Addio? Non colpa mia Avevo l' ok di Antonio Conte Poi

Francesco Totti - addio polemico alla Roma : "Fatto fuori da tutto. Tornerò : addio polemico, quello di Francesco Totti alla Roma. La certezza, scontata, arriva nel corso dell'attesissima conferenza stampa di lunedì 17 giugno al Salone d'onore del Coni. Il Pupone ha detto chiaro e tondo: "Ho dato le mie dimissioni dalla Roma, è un giorno che non pensavo di vivere. Viste le co

Francesco Totti : "Gli americani sono riusciti a levare i Romani dalla Roma" : "Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato email al Ceo della Roma dove ho scritto un po' di parole e un po' di frasi per me inimmaginabili: ho dato le mie dimissioni dall'As Roma. Pensavo che questo momento non sarebbe arrivato mai". Lo ha detto Francesco Totti aprendo la conferenza stampa dedicata al suo addio, organizzata all'interno del Salone d'Onore del Coni "La mia è stata una scelta coerente - ha aggiunto - perché davanti a ...

Francesco Totti - l’addio polemico alla Roma : “Tenuto fuori da tutto - mai coinvolto” : “Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al Ceo della Roma dove scrivo un pò di parole per me impensabili, inimmaginabili. Ho scritto: ho dato le mie dimissioni con l’As Roma, speravo che questo giorno non ci fosse mai stato, invece è arrivato questo fatidico giorno che per me è molto brutto e pesante”. Lo ha detto Francesco Totti annunciando il suo addio alla Roma in una conferenza stampa al Salone d’Onore del Coni. ...

Francesco Totti lascia la Roma : "Non è un addio ma un arrivederci" : “Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al CEO della Roma dove scrivo un po’ di parole e un po’ di frasi per me inimmaginamili: ho dato le mie dimissioni dall’As Roma”. Lo ha detto Francesco Totti nel corso della conferenza stampa convocata al Coni. “In questo momento prenderò altre strade, ma se un’altra proprietà punterà forte su di me io sarò sempre pronto. ...

Francesco Totti : "Ho dato le mie dimissioni dalla Roma - mi tenevano fuori da tutto" : "Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato email al Ceo della Roma dove ho scritto un po' di parole e un po' di frasi per me inimmaginabili: ho dato le mie dimissioni dall'As Roma. Pensavo che questo momento non sarebbe arrivato mai". Lo ha detto Francesco Totti aprendo la conferenza stampa dedicata al suo addio, organizzata al Coni. "La mia è stata una scelta coerente - ha aggiunto - perché davanti a tutti ci dev'essere la Roma, ...

Totti : «Non è stata colpa mia decidere di lasciare la Roma - mi tenevano fuori da tutto» : La conferenza stampa di addio alla Roma di Francesco Totti. «Alle 12.42 del 17 giugno ho mandato una mail alla Roma dove dicevo delle parole per me inimmaginabili. Ho dato le mie dimissioni alla As Roma È arrivato questo fatidico giorno che per me è molto pesante, però viste le condizioni penso che sia stato doveroso e giusto prendere questa decisione, anche perché non ho avuto mai la possibilità operativa di poter lavorare sull’area tecnica con ...

