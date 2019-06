LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | Daniele Garozzo è in finale nel fioretto maschile

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : sale l’attesa per le semifinali di Alessio Foconi e Daniele Garozzo nel fioretto maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Stanno salendo in pedana i quattro semifinalisti per la presentazione ufficiale. 17.55 Tutto pronto per l’inizio delle semifinali del fioretto maschile con Alessio Foconi e Daniele Garozzo. 17.08: Appuntamento ora alle 18.00 con le due semifinali del fioretto maschile. In pedana Daniele Garozzo ed Alessio Foconi. 17.06: Dalla sciabola femminile non arriveranno medaglie per ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : due medaglie azzurre! Foconi e Garozzo volano in semifinale! Irene Vecchi ai quarti di finale : 16.20: Appuntamento alle 16.55 per l'assalto dei quarti di finale di Irene Vecchi, che se la vedrà con la vincente dell'assalto tra l'ungherese Marton e la spagnola Martin-Portugues. 16.18: Irene Vecchi AI quarti DI finale! La sciabolatrice toscana ha sconfitto 15-11 la spagnola Laia Vila. 16.17: Eliminata purtroppo Rossella Gregorio. La campana è stata sconfitta 15-10 dalla ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : due medaglie azzurre! Foconi e Garozzo volano in semifinale! Vecchi e Gregorio agli ottavi : 16.10: 16.06: Sono in pedana Irene Vecchi e Rossella Gregorio. 15.56: Manca poco all'inizio degli ottavi di finale della sciabola femminile. Irene Vecchi e Rossella Gregorio sono nella parte bassa del tabellone e potrebbero ritrovarsi contro in semifinale. 15.25: Appuntamento alle 16.10 con gli assalti delle due azzurre. Irene Vecchi contro la spagnola Laia Vila, mentre Rossella Gregorio ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : due medaglie azzurre! Foconi e Garozzo volano in semifinale! : 15.00 Passiamo alla sciabola, dove iniziano ora gli assalti dei sedicesimi con tre azzurre in gara: Vecchi contro la greca Paizi, Gregorio contro l'ungherese Katona e Criscio contro la rumena Pascu. 14.58 In semifinale Daniele Garozzo affronterà il francese Enzo Lefort, che ha battuto 15-11 il ceco Alexander Choupenitch, mentre Alessio Foconi sfiderà il russo Alexey Cheremisinov, che ha ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : Foconi e Garozzo volano ai quarti! Eliminati Avola e Cassarà : 14.03 Daniele Garozzo vince 15-9 il derby azzurro con Giorgio Avola e va a i quarti. 13.57 Nel derby azzurro, Garozzo è invece avanti 8-5 contro Avola. 13.55 VINCE FoconiIII!!!!!!!!!!! GRANDE!!!!!!!! Il campione del mondo in carica batte 15-10 il francese Erwann Le Pechoux, nonostante un problema fisico che lo ha costretto allo stop nella prima parte. L'azzurro vola così ai quarti, 13.54 ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 17 giugno - i fiorettisti accedono agevolmente ai sedicesimi : Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della prima giornata 12.00: Poker azzurro ai sedicesimi di finale. Avola supera 15-7 il croato Komsic. 11.58: Avola allunga agevolmente sul 12-6. 11.55: Avola si porta nettamente avanti sul 10-3. 11.50: Avola allunga sul 6-2, complice anche un cartellino rosso per Komsic. 11.49: 3-2 per Avola contro Komsic. 11.41: Tra poco ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 17 giugno - i fiorettisti azzurri concludono al meglio la fase a gironi : Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della prima giornata 10.38: Si è chiusa la fase a gironi. Appuntamento alle 11.10 con gli assalti del primo turno ad eliminazione DIRETTA. 10.36: Cinque vittorie ed una sconfitta anche per Alessio Foconi. 10.31: Manca solo Alessio Foconi. Il ternano finora ha tre vittorie ed una sconfitta. 10.27: Sono quattro le vittorie con ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 17 giugno - si parte con fioretto maschile e sciabola femminile : Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di Scherma. Comincia a Dusseldorf la rassegna continentale e a scendere in pedana per primi saranno i fiorettisti e le sciabolatrici. Sarà, dunque, un esordio subito importante per l'Italia, che punta a conquistare più di una ...