L' Italia under 21 raccontata con i numeri

(Di lunedì 17 giugno 2019) La ventiduesima edizione degli europei di calcio21 ha preso il via il 16 giugno con la vittoria della Polonia sul Belgio (3-2) e il big match tra-Spagna, terminata 3-1 per gli azzurrini allenati da Luigi Di Biagio, trascinati da Chiesa e Pellegrini. Scontro, quest'ultimo, tra le due squadre più titolate del calcio europeo di categoria. Un bel biglietto da visita per la prima edizionena (con digressione sammarinese) del torneo: è solo dal 1994, infatti, che la UEFA assegna a uno o due paesi ospitanti l'incarico di organizzare e ospitare le fasi finali del torneo. La formula e i premi in denaro Dal 2017 la fase finale dell'europeo21 è aperta a 12 squadre (tra il 1978 e il 2013 erano 8) suddivise in 3 gironi all'na composti da 4 squadre. Nel 2021 le squadre saliranno a 16. Andranno in semifinale le tre vincitrici dei ...

