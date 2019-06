Katy Perry nel video di Taylor Swift You Need to Calm Down | in coppia come hamburger e

Taylor Swift e Katy Perry INSIEME in versione patatine fritte e hamburger nel video di “You Need To Calm Down” : E-P-I-C-O The post Taylor Swift e Katy Perry INSIEME in versione patatine fritte e hamburger nel video di “You Need To Calm Down” appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift e Katy Perry - tutta la storia della faida : da com’era iniziata alla pace fatta : Ti ricordi com'erano andate le cose? The post Taylor Swift e Katy Perry, tutta la storia della faida: da com’era iniziata alla pace fatta appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift sta per fare un grande annuncio su Instagram e i fan sono convinti c’entri anche Katy Perry : Lo scopriremo tra pochissimo The post Taylor Swift sta per fare un grande annuncio su Instagram e i fan sono convinti c’entri anche Katy Perry appeared first on News Mtv Italia.

Sono bastati dei biscotti! Pace fatta tra Katy Perry e Taylor Swift : La cantante statunitense ha postato una foto sul suo profilo Instagram dove ci Sono dei biscotti al cioccolato e la scritta: "Finalmente Pace". La cuoca sembrerebbe essere proprio la collega Taylor Swift. “Peace at last”, finalmente la Pace. Tra Katy Perry e la collega Taylor Swift è tornato il sereno dopo tante frecciatine, canzoni provocatorie e reciproci dispettucci lavorativi.-- La cantante di "I Kissed A Girl" ieri notte ha ...

Katy Perry e Tayor Swift - pace fatta (definitivamente) : Ci sono questioni che, si dice, finiscono “a tarallucci e vino” e zuffe tra divi che si concludono con un piatto di biscotti (ma dopo anni, eh). È quello che è successo tra Katy Perry e Taylor Swift, coinvolte in una lunga faida che, finalmente, avrebbe trovato un suo finale pacifico. Le due popstar, in realtà, avevano cominciato a riavvicinarsi già un anno fa, quando la Perry aveva mandato una lettera alla ...

Un duetto per Taylor Swift e Katy Perry per invertire la tendenza al flop? : La fine della guerra, l'armistizio, la pace, forse perfino la collaborazione: così, dalla stampa specializzata e sui social, è stato accolto il gesto distensivo che segna la chiusura della storica faida e magari prelude, chissà, ad un duetto per Katy Perry e Taylor Swift. Per ora è solo un'ipotesi senza fondamento, o meglio, un auspicio dei rispettivi fan che ammirano entrambe e non hanno mai gradito la loro guerra prima sotterranea e poi ...

Taylor Swift : l’ultimo gesto di pace con Katy Perry potrebbe avere un altro significato : "Peace at Last" The post Taylor Swift: l’ultimo gesto di pace con Katy Perry potrebbe avere un altro significato appeared first on News Mtv Italia.

Ha le mani sporche di sangue! Le accuse choc dalle suore a Katy Perry : Prosegue la battaglia legale tra le suore e Katy Perry per il possesso del convento di Los Feliz. L'ultima suora sopravvissuta l'accusa della morte di una suora 89enne deceduta durante un'udienza nel 2018. Un nuovo episodio della disputa, che le vede contendersi il possesso del convento di Los Feliz in California dove le suore hanno operato per oltre 40 anni, è andato in scena nelle ultime ore.-- Secondo quanto riportato da Page ...

Katy PERRY/ L'accusa della suora : "ha le mani sporche di sangue" : Due suore anziane combattono contro la cantante KATY PERRY per la'acquisto del loro ex convento, ma l'arcidiocesi lo mette in vendita

Katy Perry accuse choc : «Una suora è morta per colpa sua. Ha le mani sporche di sangue» : Katy Perry e la sua battaglia con le suore. Pare che la cantante, da anni, sia in lite con le suore dell?ordine Most Holy and Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary. Le sorelle si...

Katy Perry - l’accusa delle suore : “Ha le mani sporche di sangue. Una nostra sorella è morta a causa sua” : “Non mi piace affatto Katy Perry e sono certa di non piacerle. Lei ha le mani sporche di sangue. A causa sua è morta la sorella Catherine. Le sue ultime parole prima si morire sono state ‘Katy fermati ti prego’“. È l’attacco lanciato da Rita Callanan, un’anziana suora unica e ultima superstite dell’Ordine americano del Santissimo e Immacolato Cuore della Beata Vergine Maria che nel 2015 intraprese una battaglia ...

Katy Perry ha raccontato nei dettagli la proposta di matrimonio di Orlando Bloom : Romantica ai livelli "di Kanye West" The post Katy Perry ha raccontato nei dettagli la proposta di matrimonio di Orlando Bloom appeared first on News Mtv Italia.

Never Really Over non anticipa il nuovo album di Katy Perry - né un tour : la popstar spiega perché : Never Really Over ha ricevuto una buona accoglienza di pubblico e critica nel primo weekend dal lancio, entrando in top10 su Spotify e iTunes, ma chi ha pensato che fosse l'inizio della nuova era discografica e dunque un antipasto del nuovo album di Katy Perry resterà deluso. La popstar californiana non sta lavorando ad un nuovo disco e non ha fatto piani in merito, semplicemente rilascerà dei brani quando riterrà che ne valga la pena. ...

Katy Perry incinta? C’è chi lo pensa dopo aver visto le ultime scelte di look : Gli outfit sospetti The post Katy Perry incinta? C’è chi lo pensa dopo aver visto le ultime scelte di look appeared first on News Mtv Italia.