E' la scena che segna il solco

scenaRIO/ Gli errori di Italia e Bruxelles che possono far saltare l'Ue : Prosegue il confronto tra Italia e Ue, non esente da colpe da ambo le parti. La resa dei conti sarà probabilmente a ottobre

scenaRIO/ Così la manovra che non piace all'Europa aiuta Salvini : Salvini rilancia l'azione di governo ma la Ue intende cassare l'Italia sul debito: "rischia una procedura per anni" ha detto ieri Juncker

Formula 1 – Retroscena Vettel - Seb ha rischiato anche il secondo posto : Leclerc non sapeva della penalità : Il pilota monegasco ha rivelato nel post gara di non essere a conoscenza della penalità inflitta a Vettel, dal momento che la squadra non gliel’ha segnalata Sebastian Vettel avrebbe potuto perdere anche il secondo posto se la gara fosse durata qualche giro in più, vista la rimonta nel finale di Charles Leclerc che avrebbe potuto farlo scivolare ancora più giù. Photo4/LaPresse Il pilota monegasco si è fermato ad un secondo effettivo ...

scenaRIO/ Le alleanze che servono all'Italia per salvarsi dalla Cina : L'Italia rischia di essere isolata in Europa e di finire sotto l'influenza della Cina. Serve al più presto un patto con Francia e Germania

Sarri nuovo allenatore Juventus?/ La promessa Chelsea e gli scenari di mercato : Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus, tra la tentazione Pep Guardiola e i dettagli da risolvere con il Chelsea: le ultime sulla panchina bianconera.

Fca - e adesso che succede? Ecco i possibili scenari per il futuro dell’azienda : È andata come poteva andare, tra Fca e Renault. Troppi i nodi da sciogliere e poco il tempo per farlo. Semmai, bisognava trattare a fari spenti per dirimerli, prima di uscire allo scoperto. La fumata nera è arrivata nella notte, complici Nissan, che si è messa di traverso, e lo Stato francese, che ha chiesto più tempo, innescando la secca retromarcia dei vertici dell’azienda italo-americana, capitanati da John Elkann. Era noto da tempo che ...

Retroscena Totò Schillaci : “Quella volta che litigammo con Roberto Baggio e gli diedi una testata…” : Totò Schillaci è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Il bomber delle notti magiche di Italia ’90 è tornato a parlare di quel Mondiale: “Andai a quel mondiale anche grazie alla stampa, che spinse molto per farmi convocare. La convocazione arrivò all’ultimo, quasi ...

Retroscena Blogo : Tale e quale show - anche la moglie di Montella tra le provinate : Continua l'attività di casting per la nuova edizione di Tale e quale show, che tornerà in onda su Rai1 a partire dal prossimo settembre con la conduzione di Carlo Conti. Secondo quanto risulta a Blogo, ad essersi sottoposte al provino a Roma per entrare a far parte dei concorrenti ('protagonisti') delle nuove puntate ci sarebbero anche Rachele Di Fiore e Carolina Rey.La prima è presenza fissa di Vieni da me, programma di Caterina Balivo in ...

MotoGp – Il confronto con Lorenzo e quel retroscena su Rossi - Petrucci svela : “Valentino mi odia perchè…” : Il pilota della Ducati ha parlato del paragone con Lorenzo, svelando anche un piccolo retroscena relativo a Valentino Rossi La prima gara non è ancora riuscito a vincerla, ma è senza dubbio il pRossimo obiettivo da raggiungere in sella alla Ducati ufficiale. Danilo Petrucci ha ormai preso dimestichezza con la DesmosediciGP, un punto a suo favore che gli permette già di essere competitivo. Alessandro La Rocca /LaPresse Il ternano ha ...

MotoGp – Retroscena Marquez : “Pirro mi seguiva - sembra che la Ducati gliel’abbia detto. Sono tornato ai box e li ho fregati così” : Marc Marquez si prende la pole al Mugello sfruttando la scia di Dovizioso. Lo spagnolo spiega la sua strategia in conferenza stampa e sottolinea come sia stata la Ducati a mettergli Pirro ‘alle costole’ Con la ‘furbizia del campione’, Marc Marquez si è preso la pole position al Mugello. Il pilota spagnolo ha chiuso le qualifiche in prima posizione, sfruttando la scia di Andrea Dovizioso. Dalla Ducati è arrivata ...

Andrea Pirlo - retroscena dal sapore british : “il Chelsea mi disse che ero troppo vecchio - andai alla Juventus e vinsi” : Andrea Pirlo ha rivelato un particolare retroscena in merito alla sua carriera: nel 2009 era stato vicino al Chelsea, ma il club londinese lo giudicò ‘troppo vecchio’ Andrea Pirlo è considerato all’unanimità come uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio mondiale. Soprannominato ‘Il Maestro‘, per le sue straordinarie qualità tecniche e la sua visione di gioco, l’ex centrocampista di Milan ...

Prime date del tour estivo dei Tiromancino - ancora in scena con l’Ensemble Symphony Orchestra : biglietti in prevendita : Dopo il successo della tournée teatrale con l'Ensemble Symphony Orchestra, si replica con il calendario del nuovo tour estivo dei Tiromancino, in scena in diverse piazze, auditorium e location all'aperto d'Italia tra giugno e agosto 2019. Per Federico Zampaglione e soci sarà un'estate molto intensa: dopo l'annuncio del nuovo contratto discografico con Universal Music per la divisione Virgin Music e quello del brano inedito Vento del Sud in ...

Artinscena - l'arte che va in scena a Cinecittà World : Quasi tutto pronto per Artinscena, lo show dei talenti che andrà in onda in due puntate a luglio su Canale