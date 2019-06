Como | 25enne accoltellato | arrestato un uomo

Como - 25enne accoltellato alla festa del paese muore d’infarto. Omicida confessa : “Mi aveva gettato dell’acqua addosso” : Un ragazzo di 25 anni è morto per un infarto dopo essere stato accoltellato durante una feste di paese a Veniano, in provincia di Como, la sera del 16 giugno. In mattinata un uomo di 47 anni di Fenegrò ha confessato l’omicidio, dicendo di aver colpito il ragazzo con un coltello a serramanico perché gli aveva gettato addosso dell’acqua. La vittima si chiamava Hans Junior Krupe, ed era nato in Italia da genitori olandesi. Il 47enne è ...