Comasco, 20enne muore accoltellato

Un ragazzo di 20 anni è statoa Veniano, in provincia di Como, mentre era in corso la festa del paese. Il giovane è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in ospedale, dove però è deceduto per arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118e i carabinieri di Cantù (Como). Si indaga per chiarire circostanze, dinamica e movente dell'omicidio.(Di lunedì 17 giugno 2019)