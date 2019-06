Chi sta pagando la ricostruzione di Notre Dame?

Astronomia - stasera ocChi al cielo per la “Luna della Fragola” : sarà la notte più dolce dell’anno [INFO] : La luna piena del mese di giugno, visibile stanotte, sarà l’ultima della primavera e prende il nome di “Luna della Fragola”. Questo nome deriva dal fatto che cade nel miglior momento dell’anno per la maturazione delle fragole. La luna tecnicamente diventerà piena alle 10:31 del mattino, ma secondo la NASA apparirà piena per circa 3 giorni intorno a questo momento. Secondo l’agenzia spaziale, la Luna della Fragola deve il suo nome alla tribù ...

5 per mille - ecco come scegliere a Chi destinare una quota dell’Irpef. Resta il nodo del tetto fissato a 500 milioni : Manca meno di un mese alla scadenza per la presentazione cartacea della dichiarazione dei redditi. Entro il primo luglio, infatti, bisognerà compilare il 730 e con esso sarà possibile scegliere a chi destinare l’8 per mille, il 5 per mille e il 2 per mille. Le tre misure sono state introdotte in anni diversi ma tutte permettono la stessa cosa: devolvere parte della propria Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) a terzi. Non sono ...

Ecco ArChie - la prima vera foto del volto del figlio di Harry e Meghan per la festa del papà : Il duca e la duchessa di Sussex (Harry e Meghan) hanno diffuso una nuova immagine del loro neonato, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, pubblicata sulla loro pagina ufficiale di Instagram in occasione della festa del papà che nel Regno Unito ricorre oggi (come anche negli Usa). È la prima volta che una foto ritrae chiaramente il volto del nuovo arrivato nella famiglia reale, di cui invece per la festa della Mamma qualche settimana fa venivano ...

Giulia Cavaglià parla di tradimento - Manuel Galiano fa una riChiesta : Giulia Cavaglià rompe il silenzio e parla di tradimento. C’entra Manuel Galiano? Nessuna nuvola all’orizzonte per Manuel Galiano e Giulia Cavaglià. La coppia sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Savona, tra mare e piscina. L’ex tronista di Uomini e Donne è seguitissima sui social e continua ad essere inondata di domande dalle sue fans, tanto da inaugurare una rubrica fissa in cui risponde quotidianamente ai quesiti a ...

Firenze : aggredita nel parcheggio della stazione per poChi spiccioli : Emanuele Canepa Disavventura per una turista in visita a Firenze aggredita nel parcheggio della stazione centrale di Santa Maria Novella: la donna è stata tratta in salvo da una guardia giurata. Siamo a pochi passi dal Duomo di Firenze, nel parcheggio della stazione di Santa Maria Novella: è quasi l'una di notte di un sabato come tanti quando, una giovane turista intenta a pagare la sosta della propria vettura, viene selvaggiamente ...

Un ventenne olandese è stato ucciso con una coltellata alla sChiena nel Comasco : Un ventenne olandese è stato accoltellato alla schiena ed è morto poco dopo essere stato portato nell'ospedale di Como. Il giovane, secondo quanto è stato ricostruito, è stato colpito durante una lite scoppiata per futili motivi nella tarda serata di domenica mentre era in corso la festa del paese a Veniano (Como). Secondo quanto riporta il Giornale di Como, sarebbe stato accoltellato proprio nel parco del Municipio ...

"Via la maglietta antifascista". PicChiati a sangue : Stefano Vladovich Le vittime indossavano t-shirt con la scritta «Cinema America». La solidarietà della Raggi Roma «Zecche toglietevi la maglietta». Prima in due, poi in quattro. Alla fine, a prendere a calci, testate e bottigliate quattro giovani con la maglia bordeaux del Cinema America, sono in dieci. Tutti al grido di Antifascisti via da qui. Ancora un'aggressione al centro di Roma. Trastevere, cuore della movida. È quasi l'alba ...

Paris Saint-Germain - il presidente Al-Khelaifi durissimo : “Chi si comporta da star può andarsene da Parigi” : Il numero uno del club parigino ha espresso tutto il proprio disappunto per quanto accaduto nel finale della scorsa stagione, sottolineando come nessuno rimarrà controvoglia Giorni frenetici in casa Paris Saint-Germain, sia per quanto riguarda il mercato che per la situazione Neymar, che tiene in apprensione il club parigino. Il presidente Nasser Al-Khelaifi tiene monitorata la questione, lanciando però nel frattempo messaggi mirati ai ...

Lisa Marzoli - Chi è?/ Il marito Francesco Borrelli e la figlia Ginevra - La Vita in Diretta Estate - : Chi è Lisa Marzoli? Conduce La Vita in Diretta Estate su Rai1, a partire da oggi, lunedì 17 giugno 2019. Vita privata: il marito Francesco Borrelli e la figlia Ginevra

Beppe Convertini - Chi è?/ Rocco Casalino smentisce raccomdazioni - La Vita in Diretta Estate - : Chi è Beppe Convertini? Conduce La Vita in Diretta Estate insieme a Lisa Marzoli su Rai1, a partire da oggi 17 giugno 2019. Non sono mancate le polemiche

Valentina Vignali - Chili persi dopo il Gf : la confessione della cestista : Dieci chili per Valentina Vignali dopo il Grande Fratello: la cestista pronta a ritornare in formissima! Valentina Vignali ha detto di aver preso dieci chili al Grande Fratello 2019. Nella Casa i carboidrati non mancavano mai così come i litigi! E abbiamo visto Valentina arrabbiarsi più volte, soprattutto contro Lemme… Ma adesso l’esperienza televisiva è […] L'articolo Valentina Vignali, chili persi dopo il Gf: la confessione ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Italia-Spagna 3-1. Luigi Di Biagio : “E’ stupendo” - Federico Chiesa : “E’ stata una grande Italia” : L’Italia Under 21 di Calcio ha centrato l’impresa che non riusciva dal 2006, ovvero battere la Spagna: gli azzurrini del CT Luigi Di Biagio ce l’hanno fatta questa sera a Bologna, rimontando i pari età iberici grazie ad una doppietta di Federico Chiesa, assoluto trascinatore e ad un rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini per il 3-1 finale. A fine partita ai microfoni RAI queste le parole del Commissario Tecnico Luigi Di ...

Chiesa trascina l’Italia davanti ad un Dall’Ara tutto esaurito : è festa azzurra all’esordio! Spagna ko 3-1 : Il Dall’Ara esplode di gioia per la fantastica rimonta degli azzurrini: l’esordio della Nazionale italiana agli Europei U21 è da sogno, Spagna ko 3-1 Un esordio da sogno per gli azzurri dell’U21 agli Europei 2019. La squadra di Di Biagio, dopo un inizio un po’ arrugginito sono riusciti a far esplodere il Dall’Ara, tutto esaurito per il primo match dell’Italia contro la Spagna. Una finale anticipata, una ...