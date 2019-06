Caso Whirlpool | il Pd presenta interrogazione alla Camera | «Di Maio sapeva | riferisca»

ilmattino

(Di lunedì 17 giugno 2019) «Sulla vicenda, e più precisamente sulla notizia della conoscenza già ad aprile da parte del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di, della...

Mov5Stelle : Chi viene in Italia deve rispettare le regole italiane. È finita l’epoca in cui si viene in Italia, fai quello che… - f_picci_journo : RT @silvia_sb_: Che dite, per caso qualcuno se l’è presa? #DiMaio #Whirlpool - DeborahBergamin : @CarloCalenda Carlo, come sai non ci siamo mai fatti problemi a criticare duramente le folli scelte di politica eco… -