Un professore accusato di aver avuto relazioni con due studentesse minorenni si è ucciso

Accusato di violenza su due16enni! Il professore suicida ai domiciliari : Il docente del liceo Vico si proclamava innocente. Poi il colpo di pistola. Si proclamava innocente ma quei messaggi a sfondo sessuale lo avevano inchiodato ed era finito agli arresti domiciliari. Non ha retto alla vergogna dell'accusa. Infamante tanto più per un educatore: violenza sessuale su due sue ex alunne all'epoca minorenni.-- E il professore di Matematica, Vincenzo Auricchio, ieri ha preso la pistola e si è sparato al cuore nella sua ...