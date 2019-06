Motocross | GP Germania 2019 | programma | orari e tv Si corre di nuovo tra una settimana

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) Nel weekend 22-23 giugno il Mondialesi trasferisce in Sassonia e più precisamente a Teutschenthal per il Gran Premio di, decima tappa di una stagione che entra nella seconda e decisiva fase. Il testa a testa per il titolo iridato tra Antonio Cairoli e Tim Gajser continua ad incendiare un Campionato bellissimo in cui lo sloveno è riuscito a vincere sette delle ultime otto mnche disputate portandosi a +33 punti in classifica sul nostro portacolori. Per quanto riguarda la vittoria di tappa uno dei favoriti della vigilia sarà sicuramente l’olandese Jeffrey Herlings, tornato a competere da due settimane a questa parte dopo l’infortunio pre-stagionale e già capace di trionfare in gara-1 in Lettonia. Il Gran Premio didel Mondialesarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e Rai Sport ed in diretta streaming su Eurosport Player, ...