Buffon | ' Sarri non è rivoluzione | né scommessa'

(Di domenica 16 giugno 2019) Ci sono giocatori che con il loro attaccamento alla maglia bianconera hanno lasciato un segno indelebile nella storia della Juventus e tra questi c'è sicuramente Gianluigi, che nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato del momento che sta attraversando la sua ex squadra e del passaggio di Antonio Conte all'Inter. Su Conte e Allegri La testimonianza prende il via con la difesa del tecnico pugliese, per il quale alcuni tifosi avrebbero chiesto di togliere la sua stella. Per il portiere, reduce dall'avventura con il Paris Saint Germain, non sarebbe una cosa giusta, perché l'ex centrocampista ha dato tutto alla Juve, sia da giocatore che da allenatore. "Le scelte professionali, anche se spiazzanti non possono sporcare un passato intenso come il suo", ha commentato. Il ritorno di Conte, così come quello di Maldini, Boban eè un successo per il calcio ...

