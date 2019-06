Muore a 4 anni mentre la mamma le fa il bagnetto | la piccola ha avuto una congestione

In macchina col figlio si schianta contro autocarro : Muore un bimbo di 7 anni : L'auto su cui si trovavano padre e figlio, una Toyota Rav 4, avrebbe tamponato con violenza un autocarro, dal quale erano...

Bologna - drammatico scontro tra auto e furgone : Muore bimbo di 7 anni - ferito il padre : La tragedia si è consumata sulla Nuova Porrettananella tarda mattinata di sabato, attorno a mezzogiorno, in località Pontecchiio, nel territorio del comune di Sasso Marconi. Il piccolo viaggiava su un'auto guidata dal genitore che, per motivi ancora tutti da accertare, si è improvvisamente schiantata contro un camioncino addetto alla manutenzione stradale.

Edith González Muore a 54 anni! L’ultimo saluto social è una foto con la figlia Costanza : “È scomparsa a 54 anni una delle figure più importanti delle telenovelas, l’inimitabile Edith González, che conquistò il cuore di tutti noi sin dall’inizio del suo grande percorso, interpretando personaggi molto amati come in produzioni come “Cuore Selvaggio”, “Salomè”, “Nella sua carne” tra i tanti. Il nostro più sentito pensiero alla sua amata persona, ti perderemo Edith, un applauso fino al cielo”. Questo è il messaggio che la casa ...

Modica - scontro nella notte tra uno scooter e una Bmw : Muore un ragazzo di 15 anni : Un quindicenne di Modica ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto venerdì sera in pieno centro storico nella città barocca iblea. Il ragazzo era alla guida di uno scooter quando si è scontrato con una Bmw. L'impatto violento non ha lasciato scampo all’adolescente che è morto sul colpo.

Addio a nonna Emma - Muore a 103 anni la più antica merlettaia di Burano : Emma Vidal, unanimemente riconosciuta come la più anziana merlettaia di Burano e per questo considerata tutti gli effetti una vera istituzione dell'isola veneziana, si è spenta in ospedale a 103 anni. Il sindaco di Venezia: "Nella tua memoria continueremo su questa strada, e lo faremo con la stessa tenacia con cui hai affrontato la vita"

Il lead producer di Guerrilla Games Patrick Munnik Muore all'età di 44 anni : Purtroppo dobbiamo comunicarvi che Patrick Munnik, lead producer presso Guerrilla Games è deceduto all'età di 44 anni. La notizia è stata diffusa da un Tweet di Guerrilla Games, al momento non si sanno ancora le cause della morte."Con grande shock e tristezza vi informiamo che il nostro lead producer Patrick Munnik non è più con noi. Saremo per sempre grati di aver avuto nel team il nostro amato e prezioso Patrick."Munnik è stato nella squadra ...

Scendono dall’auto dopo il tamponamento - travolti da un furgone : Muore donna di 40 anni : E' molto grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 13 di oggi lungo la strada Statale 274 che collega Lecce a Gallipoli, all’altezza dello svincolo per Baia Verde, dove una donna ha perso la vita sul colpo e altre due persone sono state trasportate d'urgenza in ospedale in codice rosso.

Muore sulla spiaggia a 50 anni - forse stroncato dal caldo : Rachele Nenzi Il fatto è avvenuto questa mattina. Inutile il tentativo di soccorso da parte del personale del 118. Complice del malore anche il grande caldo Il caldo torna a colpire. Un uomo si è improvvisamente accasciato a terra mentre si trovava in riva al mare e nel giro di pochi minuti è morto. La tragedia è avvenuta questa mattina a Ortona, in provincia di Chieti, nei pressi della spiaggia libera della stazione di Tollo. ...

Pesaro - “donna fantasma” Muore in casa : da 47 anni nessuno sapeva più della sua esistenza. “Pesava trenta chili” : Da 47 anni nessuno aveva più notizie di lei. Aveva tagliato tutti i contatti con l’esterno ed era seppellita viva dentro quella casa insieme alla madre e alla sorella. L’hanno trovata senza vita dopo un malore, deperita. Pesava trenta chili. Quella avvenuta a Serravalle di Carda, frazione del comune di Apecchio in provincia di Pesaro e Urbino è una storia di isolamento sociale, aggravato da problemi psichici. Una storia che ha un ...

Pesaro - ‘donna fantasma’ Muore in casa : non si faceva vedere in paese da più di 40 anni : Un’intera esistenza vissuta nell’ombra. Sembra incredibile la storia di Luciana Simoncelli, 59 anni, che per oltre quarant’anni non è mai uscita di casa per sua scelta, tanto che quasi nessuno dei circa 300 abitanti di Serravalle di Carda – una piccola frazione di Apecchio, comune in provincia di Pesaro e Urbino – la conosceva personalmente. Qualche anziano ricordava a malapena come era fatta questa ‘donna fantasma’ che nemmeno il medico ...

Malpensa - resta schiacciato da muletto : Muore operaio di 49 anni. I sindacati : “Bollettino di guerra - il governo ci ascolti” : E’ rimasto schiacciato mentre stava facendo manovra con un muletto in un magazzino della Dhl che si trova nell’area cargo dell’aeroporto di Malpensa. Così ha perso la vita Maurizio Mazzucchetti, 49 anni, di Ferno, non lontano dallo scalo varesotto. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 6,30 nel terminale 2. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso, ma per il 49enne non c’è stato ...

Muore a 67 anni prima di riuscire a incassare la vincita al Totocalcio : FQ Magazine Alena Seredova, la frecciata su Instagram: “D’Amico, ti puoi fidare”. E Signorini si complimenta È morto senza riuscire ad incassare il 13 al Totocalcio da circa un miliardo di lire che sosteneva di aver realizzato il primo novembre del 1981. La storia è quella di Martino Scialpi, un commerciante di 67 anni di Martina Franca ...

Operaio di 49 anni Muore all’aeroporto di Malpensa schiacciato da un muletto : È rimasto schiacciato da un muletto all’interno del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa. L’ultimo morto sul lavoro si chiama Maurizio Mazzucchetti ed è un Operaio 49enne di Ferno, nel Varesotto. ...

Gela - auto con 5 ragazzi esce di strada a causa di una buca : Cristian Muore a 22 anni : Cristian Cannia era in auto insieme ad altro quattro amici: la vettura è uscita di strada probabilmente a causa di un avvallamento. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, gli altri occupanti della vettura sono finiti in ospedale.Continua a leggere