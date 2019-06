LIVE Berrettini-Struff | Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA | il romano vuole la

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini eliminato - sul velluto Federer e Wawrinka. Dimitrov supera Cilic - si ritira Bertens! : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini esce di scena contro Ruud in tre set. Federer vince il secondo set : la Francia piange Gasquet - Mladenovic e Tsonga ma Mahut passa il turno : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

