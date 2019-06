wired

(Di sabato 15 giugno 2019) https://www.youtube.com/watch?v=mA9SZvdQ2Oo Come dice lo sceneggiatore Max Landis, la prima regola quando si ha a che fare con i personaggi di fantasia è che non ci sono regole, sono personaggi che non esistono dunque non devono rispettare delle leggi, queste possono essere riscritte in ogni film. Questo vale soprattutto per quei personaggi usati e riusati come gli, il cui aumento di storie ne ha allargato la mitologia. A oggi esistono diversidi, con caratteristiche, debolezze, punti di forza e finalità completamente differenti. I morti non muoiono, il nuovo film di Jim Jarmusch uscito questa settimana, riprende gliclassici che ormai nessuno riprende più, i morti viventi che escono dalle tombe e si muovono lentamente. L’obiettivo è fare un film cinefilo, meta-cinematografico, pieno di citazioni e volutamente vecchio stampo. Puro slow-cinema tra amici, con ...

MilanoCitExpo : I 10 principali tipi di zombie #DipartimentoInnovazioneTecnologia - UniSalute_ : Quali sono i tipi di aritmie cardiache, le cause e i sintomi principali di questo disturbo? Scopriamolo insieme nel… - onnivoritaliani : RT @SostenCarni: Dopo avere visto quali sono i principali #tagli delle #CarniAvicole e delle #CarniSuine, vediamo insieme quali sono i dive… -