GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS? Un mese di rumors | accordi e smentite

GUARDIOLA ALLENATORE Juventus?/ Guelpa : "Pep è il vero obiettivo" : Guardiola prossimo allenatore della Juventus? Secondo Luca Momblano il tecnico catalano è ancora in vantaggio rispetto a Sarri

Allenatore Juventus - il messaggio in italiano di GUARDIOLA : “forse ci vediamo presto” [VIDEO] : Allenatore Juventus – La Juventus deve ancora risolvere la situazione legata al nome del prossimo Allenatore , si cerca il sostituto del tecnico Massimiliano Allegri. Continuano a circolare voci riguardanti Pep Guardiola , ad infiammare i tifosi bianconeri un video- messaggio in italiano dell’ Allenatore spagnolo rivolto ai ragazzi della scuola calcio BS Soccer Team Fasano, pubblicato sul profilo Facebook della squadra. ...

