Gossip Uomini e Donne | Nilufar Addati | l’amara confessione di Nicolò

Gossip Uomini e Donne : Angela ha lasciato Alessio? Il retroscena : Angela Nasti e Alessio Campoli si sono detti addio dopo Uomini e Donne? Angela Nasti, in queste ultime ore, ha fatto molto discutere perchè pare abbia lasciato il suo fidanzato Alessio Campoli. Il motivo della loro presunta separazione? Non è dato saperlo, ma poco fa l’influencer Deianira ha fatto una clamorosa rivelazione su instagram a tal proposito che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha detto? E’ venuta a sapere da alcune ...

Gossip Uomini e donne - Sossio conferma l'amore per Ursula : 'Mi prenderò cura di te' : Nei giorni scorsi alcune dichiarazioni di Ursula Bennardo al settimanale DiPiù avevano scatenato la preoccupazione dei telespettatori di Uomini e donne. La dama, in attesa di una bambina da Sossio Aruta, aveva rilasciato alcune affermazioni non troppo chiare, che avevano fatto pensare ad un crisi con il suo fidanzato. A distanza di qualche ora, però, era arrivata la smentita di Ursula che, affidandosi al suo profilo Instagram, aveva sottolineato ...

Gossip Uomini e donne : continua la lite tra Armando e Barbara - interviene anche Riccardo : La stagione 2018-19 del Trono Over di Uomini e donne si è conclusa con il botto qualche settimana fa. Diversi cavalieri hanno deciso di abbandonare il programma, per una ragione o per l'altra, ma ancora continuano a far parlare di sé affidandosi ai social network. Tra di essi, ha fatto grande scalpore la decisione di Armando Incarnato di lasciare lo studio dopo l'ennesimo litigio con Barbara De Santi. Quest'ultima, infatti, ha chiamato in causa ...

Gossip Uomini e Donne : Teresa Langella fa un annuncio importante : Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne vanno a convivere: l’annuncio L’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Teresa Langella, è diventata una nuova speaker radiofonica di Radio Marte. E proprio in questa radio, parlando della sua relazione con Andrea Dal Corso, ha fatto una clamorosa confessione che ha lasciato tutti senza parole. Cosa ha detto? In pratica Teresa Langella di ...

Gossip Uomini e donne - Ursula dubita dei sentimenti di Sossio : 'Ti stai allontanando' : Il Gossip di Uomini e donne è stato sorpreso dall'inattesa confessione di Ursula Bennardo in merito al suo rapporto con Sossio Aruta. Tutto sembrava andare per il meglio per la coppia nata nel parterre del Trono Over e che, dopo un periodo buio, si è ritrovata qualche mese fa, decidendo di uscire mano nella mano dal programma. Non solo: a coronare il loro amore è arrivata la gravidanza della dama, in attesa di una bambina (di cui è già stato ...

Uomini e Donne Gossip - Mario Serpa contro Clarissa : la polemica non si placa : Clarissa Marchese dopo il matrimonio: la polemica non si placa Le parole usate da Clarissa Marchese dopo le critiche sul suo matrimonio non sono piaciute proprio a nessuno e hanno fatto esplodere una polemica di cui l’ex tronista di Uomini e Donne si ricorderà senza dubbio per molto tempo; in effetti sebbene sia complicato resistere […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Mario Serpa contro Clarissa: la polemica non si placa proviene ...

Gossip Uomini e Donne - la Nasti replica a chi la paragona a Sara : 'Non è business' : Angela Nasti è la nuova Sara Affi Fella? È questa la domanda che rimbalza da un paio di giorni tra i fan di Uomini e Donne, sorpresi dal comportamento dell'ex tronista partenopea a pochi giorni dalla scelta. Dopo i petali rossi su di lei e Alessio Campoli e la partecipazione alle due ulteriori puntate del Trono Classico, ci sono state solo sporadiche apparizioni della neo-coppia. Pochissime le foto o i video pubblicati sui social network, e ...

Gossip Uomini e Donne : Giulia si ricrede su Angela e Natalia : Giulia Cavaglià dopo Uomini e Donne dice la sua su Angela Nasti Angela Nasti e Giulia Cavaglià, nei mesi passati come colleghe troniste nell’ultima edizione del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, hanno discusso più di una volta, mostrando una certa insofferenza l’una per l’altra. Ma le due, una volta finita questa esperienza televisiva, si saranno chiarite? A quanto pare si. Difatti in queste ultime ...

Gossip Uomini e donne : prove di avvicinamento tra Giulia De Lellis e Iannone (RUMOURS) : Una nuova coppia si candida come protagonista indiscussa del Gossip estivo di Uomini e donne e non solo! L'annuncio è stato dato in esclusiva dal settimanale Spy secondo il quale Giulia De Lellis e Andrea Iannone avrebbero intrapreso una relazione sentimentale. Dopo la rottura con Irama e il riavvicinamento ad Andrea Damante, l'influencer sarebbe ora vicina al pilota di MotoGp, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Entrambi single, avrebbero ...

Gossip Uomini e donne : la Dionigi e il suo 'Cobra' non andranno a Temptation Island : Uomini e donne è andato in vacanza da circa una settimana e i suoi fedeli fan sono curiosi di scoprire se qualcuna delle coppie nate nel programma parteciperà a Temptation Island nella versione Nip o Vip. Da sempre, infatti, il reality di Canale 5 ha attinto ai volti noti del dating show, permettendo ai telespettatori di conoscerli anche in veste di fidanzati gelosi. Al momento sono state rese note soltanto due delle coppie che parteciperanno a ...

Gossip Uomini e Donne : Angela in vacanza con la famiglia ma Alessio smentisce la rottura : Angela Nasti ha sorpreso il pubblico di Uomini e Donne scegliendo Alessio Campoli, che ha avuto la meglio sul favorito della vigilia, ovvero Luca Daffrè. Dopo la fine delle riprese del dating show, la neo-coppia non si è vista molto insieme, limitandosi a qualche breve apparizione sui social network. Considerando che la giovane partenopea è sempre molto attiva su Instagram, l'assenza di scatti o video con Alessio ha cominciato a destare qualche ...

Uomini e Donne Gossip - Luca Daffrè : “Angela ha fatto una scelta di testa” : Uomini e Donne gossip, Luca Daffrè dopo la scelta di Angela Nasti: lo sfogo Sono stati tanti i colpi di scena durante le ultime scelte di Uomini e Donne. Il pubblico non solo era sicuro che Andrea Zelletta scegliesse Natalia ma anche che Angela Nasti decidesse di uscire dal programma con Luca Daffrè. Era stata […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Luca Daffrè: “Angela ha fatto una scelta di testa” proviene da gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne - Klaudia : “Natalia? Spero faccia la brava” : Klaudia Poznanska su Natalia Paragoni: “Spero faccia la brava con Andrea perché…” Per una storia che si crea, un’altra termina proprio due secondi prima di tagliare il traguardo. Klaudia Poznanska sperava di vivere un lieto fine con Andrea Zelletta e invece il cuore di lui batteva solo quando sentiva il nome di Natalia Paragoni che lo ha colpito fin da quando era una corteggiatrice di Ivan Gonzalez. In ...

Gossip Uomini e donne : Gemma Galgani presenterà il format 'Giortì' su La 5 : Uomini e donne è ufficialmente andato in vacanza ma i suoi protagonisti continuano comunque a far parlare di sé, anche in merito ad alcuni progetti che li riguarderanno nei prossimi mesi. A finire al centro dell'interesse mediatico è ancora una volta Gemma Galgani, la famosa dama del Trono Over che anche nell'ultima stagione ha catalizzato su di sé l'attenzione con le sue complicate relazioni sentimentali. Stando a quanto riportato da "Il Fatto ...