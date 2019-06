huffingtonpost

(Di sabato 15 giugno 2019) L’autosospensione di Luca Lotti non è più una questione esclusivamente personale, ma coinvolge in qualche modo tutta Base riformista e i suoi rapporti con il Nazareno. Lo conferma il fatto che la segreteria nominata da Nicola Zingaretti (in attesa di essere messa ai voti nella prossima riunione della Direzione nazionale, prevista per martedì) non comprende nessun esponente della minoranza nata dalla costola più sostanziosa dell’ex mozione Martina, che costituisce ancora la maggioranza relativa nei gruppi parlamentari.Formalmente, niente di strano. Anzi. Il segretario aveva proposto ai lottiani un posto da vice, offerta poi ritirata per lasciare il posto ai fedelissimi Andrea Orlando e Paola De Micheli, mentre il martiniano Graziano Delrio manteneva la guida del gruppo a Montecitorio. La questione si sarebbe chiusa così, se non fosse che ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Delottizzazione - isola_mar : RT @HuffPostItalia: Delottizzazione -