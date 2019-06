Cassetta di sicurezza e conto corrente | le alternative per nascondere contanti

termometropolitico

(Di sabato 15 giugno 2019)di: leperTenere i propri risparmi o comunque dei beni in unadiconviene o no? La questione si impone nel dibattito nazionale dopo la proposta di tassarle da parte del vicepremier Matteo Salvini e quindi far emergere eventuali situazioni di irregolarità nel quadro della cosiddetta Pace Fiscale.di: cosa sono? Le cassette disono dei veri e propri contenitori in cui si possono custodire oggetti di valore messi a disposizione dagli istituti di credito previo pagamento di una sorta di canone d’affitto (dipende dalle dimensioni e dal grado di): di solito vengono tenute in stanze blindate in cui i clienti vengono lasciati soli al momento di introdurre ed estrarre gli oggetti. Coloro che possiedono una, in pratica, non sono tenuti a dichiararne il ...

