5 ore con Giorgio | 5 con Tsunami Il Pride con gli occhi di una Queer

Convince "Il grande salto" alla regia dell'attore Tirabassi - : Serena Nannelli Due rapinatori di serie B, perdigiorno senza speranza e perseguitati dalla sfortuna, sono i protagonisti di un'opera prima che fa riassaporare la storica commedia all'italiana. Giorgio Tirabassi, alla sua prima prova registica, dirige "Il grande salto", di cui è anche co-protagonista e co-sceneggiatore, e omaggia un cinema che non c'è più da un tempo che pare infinito. Il film, infatti, nato da alcuni monologhi andati ...

Tina Cipollari - la sorella contro Ambra : “Stai lontana da Kikò!” : Ambra Lombardo: la sorella di Tina Cipollari mette in guardia Chicco Nalli Ambra Lombardo non sembra convincere la famiglia del suo attuale compagno, Kikò Nalli. La bella professoressa del Grande Fratello, giorno dopo giorno, riceve accuse sul web e non. In molti l’accusano di essere una stratega e di essere interessata soltanto alla luce dei riflettori e non all’hairstylist. Questa volta è il turno di Annarita, la sorella di Tina ...

Giovanni Toti - caccia ai delusi di Silvio Berlusconi : il piano segreto del governatore : Ma Giovanni Toti vuole candidarsi alla segreteria di Foza Italia con le primarie e senza Silvio Berlusconi o vuole dar vita al suo partito Italia in crescita che andrà in scena il 6 luglio a Roma? Per il momento, riporta il Tempo, si tratta solo di una chiamata della società civile di centrodestra c

L’attrice muore a 54 anni - l’ultimo saluto social è una foto con la figlia Costanza : “È scomparsa a 54 anni una delle figure più importanti delle telenovelas, l’inimitabile Edith González, che conquistò il cuore di tutti noi sin dall’inizio del suo grande percorso, interpretando personaggi molto amati come in produzioni come “Cuore Selvaggio”, “Salomè”, “Nella sua carne” tra i tanti. Il nostro più sentito pensiero alla sua amata persona, ti perderemo Edith, un applauso fino al ...

Maria e un amico bruciati nell'auto Sotto torchio per ore il convivente : Stefano Vladovich Aveva portato la figlia agli esami, poi il rogo. Il compagno ha un alibi Roma Giallo a Torvaianica. Un uomo e una donna carbonizzati in auto. Una vendetta del compagno tradito o il gesto di uno psicopatico? Interrogato fino a sera il convivente, Maurizio Di Natale (55 anni). Maria Corazza, 46 anni, viene trovata sul sedile anteriore di una Ford Fiesta grigia, l'auto presa a prestito dalla madre 78enne, Giuseppina. ...

Sonno - quante ore dovremmo dormire secondo lo specialista : Otto ore di Sonno a notte sono fondamentali per stare bene: questo adagio, ripetuto molto spesso e in diversi contesti, sembra non essere così vero e a dirlo sono diversi studi scientifici. secondo gli studi del Dottor David Cunnington, specialista di igiene del Sonno e membro del Melbourne Sleep Disorders Centre, il nostro corpo non è fatto per le canoniche otto ore di Sonno a notte. secondo i suoi studi, l’abitudine in questione deriva ...

Bari - la moto si scontra con un'auto e prende fuoco : 19enne muore sulla statale 16 : Incidente stradale sulla statale 16 all'altezza delle curve dello svincolo per Palese: l'auto, che viaggiava nella stessa direzione della moto, l'avrebbe spinta contro il guardrail. Dopo la caduta il corpo del ragazzo è stato carbonizzato

Silvio Berlusconi e la fusione di Forza Italia con la Lega. La rivolta degli azzurri : "E' un errore" : Per un Matteo Salvini che preferisce glissare sull' ipotesi di fusione tra Lega e Forza Italia («non è all' ordine del giorno», dice ai giornalisti, e silenzio assoluto sull' argomento al consiglio federale del Carroccio), c' è un intero partito azzurro che va in fibrillazione dopo che Libero e altr

Modica - scontro nella notte tra uno scooter e una Bmw : muore un ragazzo di 15 anni : Un quindicenne di Modica ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto venerdì sera in pieno centro storico nella città barocca iblea. Il ragazzo era alla guida di uno scooter quando si è scontrato con una Bmw. L'impatto violento non ha lasciato scampo all’adolescente che è morto sul colpo.

La Juve avrebbe raggiunto l'accordo con Chiesa - ma la Fiorentina potrebbe fare muro : La Juventus è una società che ha nella programmazione uno dei suoi punti di forza, e quando individua un buon affare si muove per tempo, in modo da anticipare la concorrenza. Fabio Paratici segue da tempo Federico Chiesa, di proprietà della Fiorentina, e qualche settimana fa avrebbe incassato il consenso al trasferimento dal calciatore. Tuttavia, da quando la società viola è stata ceduta dai Della Valle all'italo-americano Rocco Commisso, ...

Carcere - le detenute di Rebibbia portano in scena l’amore omosessuale : “Con il teatro esprimiamo il nostro dolore’’ : Le attrici-detenute della casa circondariale femminile di Rebibbia sono salite sul palco del Carcere per mettere in scena ‘’Ramona e Giulietta’’, una rilettura di ‘’Romeo e Giulietta’’, una delle più celebri opere di Shakespeare. Al centro dello spettacolo, durato circa un’ora, la storia d’amore fra due donne che diventa però anche un pretesto per raccontare le sofferenze e la difficoltà di vivere a pieno l’affettività per chi si trova ...

SARRI ALLENATore JUVENTUS?/ Paratici tratta con Ramadani - intesa vicina : Maurizio SARRI ALLENATORE JUVENTUS? Oggi sarà il giorno della firma, anche se lo stiamo sentendo da diversi giorni. I tifosi però sognano ancora Guardiola.

Terremoto - nuova scossa in provincia di Udine : la seconda in poche ore : Un Terremoto estremamente superficiale -indicato dall'Ingv ad appena un chilometro di profondità- è stato registrato...

Torreira - Milan non così semplice - i Gunners sarebbero molto contenti del giocatore : Il nuovo Milan di Elliott sta affrontando l'ennesima rivoluzione .Questa volta la linea sembra essere ben definita: nuovi volti rilevanti in società (sono di ieri gli annunci ufficiali di Maldini e Boban) e una politica Under 25 per la selezione dei giocatori che dovranno essere talenti in prospettiva. Tuttavia, viste le limitazioni poste dalla UEFA, alcuni obiettivi potrebbero presto dover essere eliminati dal taccuino della società tenuto in ...