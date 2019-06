Tumori della pelle | l’intelligenza artificiale come arma per scoprire il melanoma

Tumori : il Presidente Mattarella accoglie una delegazione della LILT : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto stamane, nel corso di un’udienza privata al Quirinale e alla presenza del Ministro della Salute On. Giulia Grillo, una delegazione della LILT- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Il Presidente della LILT Nazionale Francesco Schittulli ha ringraziato sentitamente per l’incontro il Presidente Mattarella, davanti al quale ha pronunciato un discorso sull’operato della LILT e il suo ...

Tumori : “Il test Brca è la chiave della prevenzione - non deve essere a carico dei cittadini” : “Le persone ad alto rischio ereditario” di Tumori del seno e dell’ovaio per la presenza di una mutazione nei geni ‘Jolie’, Brca1 e 2, che si scopre facendo il test genetico’ad hoc’, “non possono essere lasciate sole ed essere costrette a investire di tasca propria sul percorso di prevenzione”. Lo afferma Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, sulla base dei risultati ...

Noduli e Tumori della tiroide : i quesiti più frequenti e le risposte dalle linee guida italiane : I Noduli della tiroide sono fra le alterazioni più frequenti che si verificano nella ghiandola, ma nella grandissima parte dei casi essi sono del tutto benigni. Secondo diverse statistiche, la percentuale di persone adulte che ha almeno un nodulo della tiroide varia dal 20 al 50% e se ne individua una quota elevata grazie all’ampia diffusione dell’esame ecografico, che li fa individuare più spesso. In passato, infatti, i Noduli si individuavano ...

Quanto spesso i noduli della tiroide sono Tumori? : La maggior parte dei noduli della tiroide oggi viene rilevata in maniera casuale in persone che non hanno alterazioni della funzione della tiroide né sintomi e neppure alterazioni dell’aspetto del collo indicative della presenza di noduli. Per questo, il compito più difficile, nella loro gestione, è quello di escludere la piccola percentuale, circa del 5%, di noduli che consistono in tumori. Le informazioni in base alle quali si selezionano i ...

Tumori : nanoparticelle a forma di frutto della passione per terapie del futuro : Piccole particelle, con una forma che ricorda i frutti della passione, potrebbero essere utilizzate per diagnosticare e curare nello stesso tempo alcuni Tumori solidi, come quelli testa-collo o del pancreas, attraverso impulsi laser. E’ la ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Pisa, sostenuta dalla Fondazione Airc, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista ‘Materials Horizons’. Lo studio è stato ...

Tumori - nasce la piattaforma genomica della Sapienza : dati e referti dei pazienti online : Una piattaforma informatica che consente la raccolta strutturata di dati e referti e, tramite un’interfaccia di semplice utilizzo, restituisce, report, analisi e grafici per ogni singolo paziente colpito da tumore. Il personale medico è così in grado di definire in tempo reale la strategia terapeutica più indicata, in base alla medicina di precisione. È la piattaforma genomica Vcs (Virtual Consultation System), la rete per la raccolta di ...

L'Azalea della Ricerca della Fondazione AIRC colora 3.700 piazze per rendere i Tumori femminili sempre più curabili : Domenica, in occasione della Festa della Mamma, ventimila volontari della Fondazione AIRC saranno impegnati in tutta Italia per distribuire L'Azalea della Ricerca: non un semplice fiore ma una ...

Giornata della prevenzione dei Tumori del cavo orale : visite gratuite a Scicli : Giornata della prevenzione del tumore del cavo orale organizzati dall’ANDI. visite gratuite a Scicli l’11 maggio.

L’Azalea della Ricerca della Fondazione AIRC colora 3.700 piazze per rendere i Tumori femminili sempre più curabili : Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna in tutta Italia L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC, fiore simbolo della battaglia contro i tumori femminili. Da trentacinque anni le piante di azalea sbocciano per portare nuova linfa al lavoro dei Ricercatori impegnati a rendere queste forme di cancro sempre più curabili. Dai grandi centri urbani ai piccoli comuni di provincia, ventimila volontariAIRCscenderanno in circa ...

Tumori : Italia leader nel mondo della ricerca sull’immuno-oncologia : L’Italia è leader a livello internazionale nelle ricerche sull’immuno-oncologia, che sta cambiando le prospettive di cura in molti Tumori in fase avanzata. Il nostro Paese è fra i primi al mondo nelle sperimentazioni in questo campo, che rientra nell’oncologia di precisione, un approccio che mira a offrire il farmaco “giusto” al paziente “giusto” al momento “giusto”, migliorandone così l’efficacia e la qualità di vita. E Bristol-Myers Squibb, ...