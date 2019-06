Morgan ha avuto un malore? Simona Ventura | “Sempre dalla tua parte”

lanostratv

(Di venerdì 14 giugno 2019)per? Le ultime novità sullo sfratto E’ arrivato il fatidico giorno dello sfratto di. Una decisione presa dal Tribunale dopo che il popolare cantautore non ha pagato per anni gli alimenti a sua figlia Anna Lou. Ma questo sfratto ci sarà stato davvero? A quanto pare no. Difatti in base a ciò che ha riportato poco fa il portale FanPage.it pare che nel momento in cui sia arrivata la polizia sul posto,abbia chiamato una guardia medica per un presunto. Per tale ragione lo sfratto, al momento, sarebbe stato posticipato. Comunque sia non c’è stata nessuna dichiarazione a tal proposito da parte del giurato di The Voice of Italy. Ci saranno presto news in tal senso? Davveroavràunsi schieraparte di: il post su instagram In queste ore decisamente complicate peranche la popolare conduttrice ...

