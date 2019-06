Mamma tortura, decapita e fa a pezzi il figlio di 9 anni con l’aiuto della compagna (Di venerdì 14 giugno 2019) Secondo gli inquirenti brasiliani, due donne di 27 e 28 anni avrebbero trasformato gli ultimi cinque anni di vita del piccolo in un inferno. Infine hanno deciso di disfarsene come fosse un oggetto uccidendolo e facendolo a pezzi. (Di venerdì 14 giugno 2019) Secondo gli inquirenti brasiliani, due donne di 27 e 28avrebbero trasformato gli ultimi cinquedi vita del piccolo in un inferno. Infine hanno deciso di disfarsene come fosse un oggetto uccidendolo e facendolo a

Prima segregato e trascurato nella maniera più completa, infine torturato, decapitato e fatto a pezzi da quella che doveva essere la persona a lui più cara: la sua mamma. È la terribile sorte toccata a un bambino brasiliano di appena 9 anni trovato fatto a pezzi in alcune valigie nei giorni scorsi a Samambaia, a circa 20 miglia dalla capitale Brasilia. Per l'efferato delitto, le torture e l'occultamento di cadavere sono state arrestate la madre, la 27enne Rosana da Silva Auri Candido, e la compagna di questa, la 28enne Kacyla Priscyla Santiago Damasceno. Secondo l'accusa, le due donne avrebbero trasformato gli ultimi cinque anni di vita del piccolo Rhuan Maycon in un inferno fatto di continua paura, umiliazione e tortura. Hanno viaggiato in giro per il paese per non farsi controllare e al piccolo veniva impedito di andare a scuola e di socializzare con gli altri.