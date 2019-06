I Planet Funk firmano una collezione con Pence 1979

THE VOICE 2019 - FINALE/ Vincitore - diretta e ospiti : prima manche coi Planet Funk : The VOICE of Italy 2019, la FINALE: diretta e Vincitore 4 giugno. Miriam Ayaba, Diablo, Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri si contendono la vittoria.

The Voice 2019 : la finale con ospiti Arisa - Holly Johnson - Lizzo - Lost Frequencies - Planet Funk - Shaggy. Chi vincerà? : Simona Ventura e i finalisti - The Voice 2019 La sesta edizione di The Voice si appresta a proclamare il vincitore. Questa sera, in diretta su Rai 2 appena terminato il tg delle 20.30, Simona Ventura condurrà la finale, che vede i quattro coach in corsa per portare sul gradino più alto del podio il proprio concorrente. In gara il 18enne Diablo del Team Morgan, la 22enne Miriam Ayaba del Team Elettra, la 21enne Brenda Carolina Lawrence del Team ...