Cucchi,ipotesi morte "frattura sacrale"

L'principale del decesso di Stefanoè laimprovvisa e inaspettata in paziente affetto da epilessia,quella secondaria è"latraumatica" e concausa la dilatazione della vescica che avrebbe provocato problemi cardiaci.Lo hanno detto i periti nominati dal Gip in aula nell' inchiesta bis sulladi. "Ci sono voluti 10 anni.Oggi è la prima volta che sento un perito dire che se Stefano non fosse stato vittima di quel pestaggio che gli causò quelle lesioni non sarebbe morto",dice Ilaria.(Di venerdì 14 giugno 2019)