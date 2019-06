Condoni e soldi in nero | Formigli attacca Salvini e Di Maio | ' La volete finire?'

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) Attorno al concetto di condono ci sono posizioni differenti. C'è chi lo ritiene uno strumento che finisce per incentivare l'evasione, creando un precedente e stimolando al mancato pagamento delle tasse in vista di una possibile riproposizione della cosa. C'è chi, invece, pensa possa essere una strategia utile per recuperare miliardi di euro attraverso degli sconti su sanzioni che, probabilmente ed altrimenti, non si incasserebbero mai. In tal senso è stato particolarmente chiaro l'intervento di Corrado. Nel corso della sua trasmissione Piazza Pulita, in onda su La 7, è stato particolarmente duro rispetto a questa pratica, non mancando di fare riferimenti chiari e precisi nei confronti di esternazioni dei due leader politici dell'attuale maggioranza in Parlamento: Luigi Die Matteoscettico sugli 'aggrediti da Equitalia' In un'ampia digressione che ...

PietroGrasso : Sul condono per le #cassettedisicurezza nessuno si chiede quei soldi da dove vengano. Per fare cassa questo Governo… - valentinalupi25 : RT @PietroGrasso: Sul condono per le #cassettedisicurezza nessuno si chiede quei soldi da dove vengano. Per fare cassa questo Governo va av… - patrizia_fonda : RT @PietroGrasso: Sul condono per le #cassettedisicurezza nessuno si chiede quei soldi da dove vengano. Per fare cassa questo Governo va av… -