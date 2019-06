Autovelox anche su Google Maps | come attivare le segnalazioni

Il tachimetro e le segnalazioni - anche di Autovelox - di Google Maps sono disponibili per tutti : sono stati necessari un po' di tempo e di affinamenti fra gli utenti beta-tester, ma alla fine il tachimetro e le segnalazioni di incidenti, autovelox e rallentamenti sono disponibili per tutti quanti gli utenti. L'articolo Il tachimetro e le segnalazioni , anche di autovelox , di Google Maps sono disponibili per tutti proviene da TuttoAndroid.

Google Maps segnala Autovelox e limiti di velocità anche in Italia : La sperimentazione di Google per il rilevamento e la segnalazione di autovelox e limiti di velocità con Maps si è conclusa, e ufficialmente è disponibile in tutta Italia, e negli oltre 40 Paesi in cui questo servizio non viola la legge. Per dire il vero la diffusione del servizio è iniziata a macchia di leopardo da oltre una settimana, ma non tutti gli utenti ne beneficiavano. Adesso la disponibilità universale è ufficializzata: l’unica ...