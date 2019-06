Asteroide sempre più vicino alla Terra | Soggetto a rischio | la data del

liberoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Unsi sta avvicinando pericolosamente. Si tratta di un corpo roccioso di trenta metri di diametro - chiamato 2006 QV89 - che secondo i calcoli di Nasa, Esa e NeoDys, il 9 settembre arriveràminima distanza dal nostro pianeta. Secondo quanto riporta il Corriere della sera l'

francesco18801 : @Viola_Rebel ma non si sa neanche se esista veramente, però possiamo sempre sperare in un asteroide ?? - MassiVenturini : @LookInThyHeart_ Io tifo per l’asteroide. Sempre di più - Tecno__Android : Apophis: aumentano le probabilità di impatto con la Terra, le novità - Con il passare dei giorni Apophis desta sem… -