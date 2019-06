Anche Macron non fa sconti all' Italia

RISIKO UE/ Addio alla Merkel : un obiettivo possibile con Macron e Sánchez : Il governo sembra isolarsi nel RISIKO delle nomine, invece avrebbe molte carte da giocare. Innanzitutto per tagliare fuori la Merkel

Domani primo primo test per un'intesa Merkel-Macron-SAnchez. Strada in salita per Salvini : Il primo test per verificare se nel nuovo Parlamento europeo possa nascere una maggioranza tra il Ppe, i socialisti e i liberali si terrà Domani al vertice informale dei leader a Bruxelles. Ma in queste ore nelle cancellerie europee nessuno è pronto a scommettere che la riunione di Domani sia risolutiva. A cena, Angela Merkel, Emmanuel Macron e gli altri capi di stato e di governo faranno una prima analisi del voto. Ma sul terreno ...

Francia - Le Pen batte Macron : "Sciogliere il Parlamento"Germania : giù Merkel - boom Verdi. Spagna : ok SAnchez : Gli exit poll in Francia sulle elezioni europee confermano quanto anticipato dai media belgi: il Rassemblement national di Marine Le Pen e' in testa con il 23,2%, seguito dalla Renaissance del presidente Emmanuel Macron, con il 21,9%. Seguono i verdi con il 12,8%. In quarta posizione i repubblicani con l'8,5% e poi La France Insoumise con 6,7% e i socialisti al 6,5% Segui su affaritaliani.it

Le Pen sorpassa Macron. In Spagna SAnchez primo : La lista del Rassemblent National di Marine Le Pen è il primo partito in Francia con uno scarto di due punti rispetto a La Republique en Marche di Emmanuel Macron. Mentre in Spagna i socialisti del premier Pedro Sanchez si attestano al 28,4% distaccando di 9 punti il Partito popolare al 17,3%.Secondo i primi Exit Poll della società Ipsos per France 2, RN è al 24,2%, mentre la lista del presidente francese si attesta al 22%. ...

Francia - Le Pen batte Macron : "Sciogliere il Parlamento"Germania : giù Merkel - boom Verdi. Spagna : ok SAnchez : Gli exit poll in Francia sulle elezioni europee confermano quanto anticipato dai media belgi: il Rassemblement national di Marine Le Pen e' in testa con il 23,2%, seguito dalla Renaissance del presidente Emmanuel Macron, con il 21,9%. Seguono i verdi con il 12,8%. In quarta posizione i repubblicani con l'8,5% e poi La France Insoumise con 6,7% e i socialisti al 6,5% Segui su affaritaliani.it

Tra lepenisti e gilet gialli la maledizione dell'Eliseo colpisce Anche Macron : L’ultimo, anzi l’ennesimo, scontro con Marine Le Pen alle Europee di domenica prossima dovrebbe vederlo vincente, seppure di stretta misura (22,5% vs 22% dei consensi stando agli ultimissimi sondaggi) e questo, almeno, lo metterà al riparo dall’ondata di critiche che la signora della destra francese gli scarica addosso da settimane (anche dal palco milanese di sabato scorso): “Se monsieur le président prende ...