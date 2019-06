oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019)ha avuto unal termine didel Sud, match valido per la Nations League 2019 difemminile andato in scena ieri sera al PalaBarton di Perugia. L’opposto della nostra Nazionale, protagonista di una partita vertiginosa conclusa con 27 punti fondamentali per la vittoria contro la compagine asiatica, ha avuto un mancamento ed è statavia in: si parla di un calo di pressione dovuto al caldo.essersi parzialmente ripresa, la giocatrice è statain ospedale per degli accertamenti e si attendono delle novità nella mattinata odierna. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Ettore Griffoni LPS

OA_Sport : Volley, malore per Paola Egonu: portata via in barella dopo Italia-Corea del Sud, azzurra in ospedale -