U&D | prima intervista per Giulia e Manuel | lei | ' Non potevamo augurarci di meglio'

Gossip U&D - Ursula fa chiarezza dopo la lettera a Sossio : 'Lo amo più di prima' : Sono bastate alcune domande che Ursula Bennardo ha fatto a Sossio Aruta tramite le pagine di Di Più a scatenare i Gossip sul loro rapporto: sono stati in tanti, infatti, ad ipotizzare una crisi della coppia dopo aver letto la lettera che lei gli ha fatto recapitare attraverso il noto settimanale. Interpellata dai fan su Instagram su questo argomento, l'ex dama di Uomini e Donne ha spiegato che lei e il fidanzato sono molto innamorati e che i ...

U&D : Angela e Alessio si conoscevano prima della scelta? La Mennoia : 'Solo coincidenze' : A due giorni di distanza dalla scelta di Angela Nasti, sul web ha iniziato a serpeggiare il dubbio secondo il quale la ragazza conoscesse Alessio Campoli già da tempo. Su Instagram, in particolare, alcuni attenti fan di Uomini e Donne si sono accorti di qualche dettaglio che potrebbe far pensare ad una frequentazione pregressa tra i due giovani. A smentire categoricamente questo gossip, è stata Raffaella Mennoia: la redattrice, infatti, ha ...

Spoiler U&D : la Cavaglià la prima a decidere - Angela Nasti l'ultima il 31 maggio (RUMORS) : Venerdì 31 maggio si concluderà la stagione 2018/2019 di Uomini e Donne: l'ultima settimana di messa in onda del dating-show di Canale 5, sarà interamente dedicata alle decisioni finali di tutti i protagonisti, sia Over che giovani. Da mercoledì prossimo, in particolare, il pubblico assisterà alle puntate in diretta incentrate sulle scelte dei tronisti in carica. Stando a quello che riporta "Vicolo delle News", la prima a scegliere dovrebbe ...

Spoiler U&D : Giulia sarà la prima a scegliere il 29 maggio - poi Zelletta e la Nasti : Il dating show di Mediaset, Uomini e Donne è ormai giunto nella sua fase finale. I tronisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti hanno avuto a disposizione quasi un anno di tempo per poter scegliere la loro anima gemella e ora è il momento che decidano chi sarà tra i corteggiatori rimasti in gara il loro compagno di vita. Quando sceglieranno quindi i tronisti? Stando alle anticipazioni che trapelano online, Giulia Cavaglia dovrebbe ...

U&D : oggi la registrazione della prima scelta - ancora non è noto chi sarà a scegliere : Le ultime anticipazioni del Trono classico di Uomini e Donne (il dating show di Mediaset in onda su Canale 5 condotto da Maria de Filippi) sono concentrate sulla prima scelta che verrà effettuata a breve negli studi romani del programma televisivo. L'indiscrezione è arrivata direttamente da Raffaella Mennoia, una delle principali autrici di Uomini e Donne. Quest'ultima ha postato una Instagram Stories in cui ha annunciato il giorno della ...

U&D - Maria De Filippi sospende le scelte dei tronisti in prima serata : Novità in arrivo per quanto riguarda la programmazione di Uomini e donne e in particolar modo quella che riguarderà le scelte dei vari tronisti. Chi ha seguito le puntate di questa stagione sa bene che la De Filippi e il suo team di autori hanno deciso di sperimentare una novità per quanto riguarda le scelte dei tronisti, le quali sono state trasmesse in prima serata su Canale 5 durante tre speciali di U&D. Il programma aveva ottenuto anche ...