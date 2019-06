San Severo | ex violento intimoriva la vittima con fucili

Fuga in auto a San Severo : giovani armati pronti a fare fuoco : Maria Girardi I Carabinieri dovranno verificare le motivazioni del possesso del fucile e della pistola Nell'ambito dei controlli continui e serrati dei Carabinieri della compagnia di San Severo, in particolare nelle aree maggiormente isolate della città, i militari della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto due soggetti. Si tratta di Antonio Minchillo, censurato di 35 anni e di Giuseppe Tempesta, incensurato classe '92. Gli ...

Foggia - scacco alla mafia di San Severo : 50 arresti - colpiti tre diversi clan : Una vasta operazione antimafia è scattata questa mattina all'alba a Foggia, e in diverse regioni italiane. Secondo quanto riportano i media locali e nazionali, sarebbe stato decapitato un sodalizio criminale appartenente alle famiglie 'La Piccirella, 'Testa' e 'Nardino. Sono in tutto 50 le persone arrestate, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, tentata estorsione e spaccio di droga. Proprio il traffico di sostanze ...

Mafia - 54 arresti da Milano a Foggia contro il clan di San Severo. Più di 200 poliziotti impiegati nell’operazione “Ares” : Decine di arresti in tutta Italia nei confronti degli appartenenti alle famiglie mafiose legate al clan di San Severo, in provincia di Foggia. Una vasta operazione condotta da più di duecento poliziotti, denominata “Ares”, sta dando esecuzione a 54 provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini preliminari di Bari, su richiesta della Procura distrettuale antiMafia. Tra le accuse, a vario titolo, ci sono associazione di ...

Mafia foggiana - duro colpo alle famiglie di San Severo : decine di arresti da Nord a Sud : Gli agenti delle squadre mobili di Foggia e Bari, dello Sco e dei reparti prevenzione crimine stanno eseguendo decine di arresti nei confronti di soggetti appartenenti o legati ai clan operanti nel territorio di San Severo. I provvedimenti sono stati eseguiti in Puglia e nelle province di Milano, Rimini, Fermo, Ascoli Piceno, Campobasso, Pescara, Teramo, Napoli e Salerno.Continua a leggere

Masucci (Cappella Sansevero) : “Assurdo il clima intorno al Napoli. De Laurentiis va solo ringraziato” : Prima gli striscioni, poi i cori, infine il rifiuto della maglia di Callejon a fine partita. Il destinatario è sempre e soltanto uno: Aurelio De Laurentiis, a capo di una squadra – unica in Italia – per la decima volta in Europa (uscita dalla Champions dopo aver risaltato in un girone quasi impossibile) che chiude la stagione con un secondo posto in campionato (messo in cascina a quattro giornate dalla fine). Un clima di odio folle e ormai ...

A San Severo una piazzetta sarà intitolata al maresciallo Di Gennaro ucciso a Cagnano Varano : Una piazzetta di San Severo sarà intitolata alla memoria del maresciallo Vincenzo Carlo Di Gennaro , vicecomandante della stazione dei Carabinieri di Cagnano Varano, ucciso il 13 aprile scorso in un ...

Inchiesta Sanità - Articolo 1 : 'Giudizio severo sulla vicenda' : ... la Regione 32mila ← Strade, al via la fase finale dei lavori di ripristino della SS73 di Bocca Trabaria Città della domenica accoglie i visitatori per Pasqua tra spettacoli e attrazioni → ...

San Severo saluta il carabiniere ucciso : I funerali di Vincenzo Di Gennaro, il carabiniere di San Severo ucciso a Cagnano Varano da Giuseppe Papantuono. Le parole della fidanzata Stefania Gualano. Avvolta dal Tricolore, la bara del maresciallo Vincenzo Di Gennaro è stata accolta nella cattedrale di San Severo da un lungo applauso. Per i funerali di Stato, presenti i vertici dell'Arma, accanto al premier Conte, al presidente della Camera Fico e alla ministra della Difesa Trenta. Una ...

Carabiniere ucciso : lutto a San Severo : ANSA, - SAN Severo, FOGGIA,, 16 APR - Negozi con le saracinesche abbassate a metà e coccarde Tricolore listate a lutto esposte all'ingresso. I commercianti di San Severo hanno risposto in massa all'...

Carabiniere ucciso - lutto a San Severo : funerale con il premier Conte. Studenti e concittadini in coda : Cittadini in coda alla camera ardente allestita nel municipio della città. Giovani e concittadini del maresciallo Di Gennaro si sono ritrovati per testimoniare il proprio cordoglio alla famiglia