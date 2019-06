Salvini:Sea Watch? E' sequestro persona

"Seanon vuole portarli in Libia? Allora spieghi perché ha chiesto a Tripoli un porto sicuro. E perché, dopo la risposta positiva, ha atteso per ore davanti alla costa africana". Lo dice il ministroin merito al soccorso di 52 immigrati da parte della Ong. "Aveva il via libera allo sbarco, l'atteggiamento della Seasembra un vero e pro priodiper motivi politici. Polemizza col Viminale sulla pelle degli immigrati", aggiunge il ministro dell'Interno.(Di giovedì 13 giugno 2019)